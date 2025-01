Cao điểm Tết Ất Tỵ lượng khách tăng 140-150%

Trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân Ất Tỵ 2025 dự kiến lượng khách từ Hà Nội đi và đến các tỉnh, thành phố và ngược lại tăng cao. Dự kiến khách tập trung đông tại bến xe Nước Ngầm đi các tỉnh: Hải Phòng, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh…

Lượng khách trong đợt này dự báo có khả năng tăng 140-150% so với ngày thường; tập trung đông tại bến vào chiều thứ sáu (24/1/2025) và ngày thứ 7 (25/1//2025) và chiều Chủ nhật (2//2/2025), sáng thứ hai (3/2/2025).

Để phục vụ chu đáo tới hành khách, Bến xe Nước Ngầm đã yêu cầu tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong và ngoài bến; đảm bảo tốt vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm.

Cao điểm Tết Ất Tỵ 2025 lượng khách đi đến bến xe Nước Ngầm rất động

Đơn vị chuẩn bị các phương án phối hợp với các doanh nghiệp vận tải trong các trường hợp phát sinh, đảm bảo kịp thời giải toả khách trong ngày. Đặc biệt bến xe sẽ tăng cường công tác kiểm tra, không để xảy ra tình trạng các doanh nghiệp tự ý tăng giá vé sai quy định; Yêu cầu các doanh nghiệp vận tải ra vào bến chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về vận tải hành khách liên tỉnh.

Ngoài ra, bến xe cũng yêu cầu lái xe, phụ xe cam kết về việc không vận chuyển chất cháy nổ, hàng cấm, hàng giả, chở quá tải, lấy giá cao hơn giá đăng ký.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao, bến xe Nước Ngầm đề nghị Sở GTVT Hà Nội bố trí sẵn xe tăng cường

Không để thiếu xe phục vụ hành khách

Lãnh đạo bến xe Nước Ngầm cũng lưu ý các doanh nghiệp vận tải không chủ quan và có phương án dự phòng khi lượng khách cao đột biến, đảm bảo phục vụ khách đi lại thuận tiện trong dịp Tết.

Các doanh nghiệp vận tải ký cam kết không chở quá số ghế quy định, cung cấp đủ vé cho bến xe; phải niêm yết đầy đủ giá vé trong và ngoài bến xe, không thu cao hơn giá vé đã đăng ký.

Có phương án điều vận, triển khai kịp thời kế hoạch đảm bảo xe tăng cường để giải tỏa hành khách trong ngày cao điểm, không để ùn khách quá lâu hoặc quá ngày trong sân bến.

Không để khách thiếu xe phải chờ đợi lâu

Cụ thể, trong các ngày có những tuyến đông khách cần giải tỏa sớm, bến sẽ điều động xe tăng cường vào thời điểm thích hợp. Giải quyết xe tăng cường của doanh nghiệp vận tải tập trung chính vào những xe đang hoạt động trên tuyến đó. Trường hợp đặc biệt phải huy động xe khách tuyến.

Để chủ động, không để xảy ra tình trạng thiếu phương tiện, bến Nước Ngầm cũng đã đề nghị Sở GTVT Hà Nội cấp cho bến xe 100 phù hiệu tăng cường trong dịp cao điểm Tết Ất Tỵ.

Bến xe cũng tăng cường phối hợp với với công an phường Hoàng Liệt, các lực lượng công an, thanh tra giao thông quận Hoàng Mai triển khai tăng cường công tác đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong và ngoài bến xe.

Xử lý nghiêm đối với các xe xuất bến, dừng đỗ đón khách ngoài bến, kể cả các xe taxi; xử lý việc xả rác, phóng uế của lái phụ xe khách, xe buýt và hành khách. Trấn áp các đối tượng lưu manh, tệ nạn xã hội….

Khải Minh