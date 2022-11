Bênh mẹ, thanh niên mang xăng đi trả thù

Ông trùm sới bạc “khủng” ở TP.HCM khai đã chung chi tiền cho một số cán bộ công an ở Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an; Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM để được tạo điều kiện, bỏ qua. Tuy nhiên, đây chỉ là lời khai một phía của anh ta.