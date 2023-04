Ngày hội du lịch TP.HCM lần thứ 19 diễn ra từ ngày 6/4 - 9/4 tại công viên 23/9. Đến với sự kiện, BenThanh Tourist tung ra nhiều ưu đãi du lịch hấp dẫn cùng hàng trăm quà tặng ý nghĩa dành cho du khách.

Khách hàng tham khảo tour tại gian hàng BenThanh Tourist

Giảm giá các tour du lịch nước ngoài

Tại gian hàng BenThanh Tourist, khách hàng mua tour Hành hương Israel 5 ngày (giá tour 54,990 triệu đồng) sẽ được giảm ngay 5 triệu đồng/tour. Khách hàng mua tour Singapore 3 ngày (giá tour 8,990 triệu đồng), được giảm ngay 2 triệu đồng khi mua tour Singapore thứ 2, đồng thời nhận thêm quà tặng từ Tổng cục Du lịch Singapore (STB). Chương trình áp dụng cho khách mua và thanh toán ngay 100% giá trị tour tại ngày hội.

Các chương trình khuyến mãi thu hút đông đảo du khách tham gia

Vòng quay may mắn, giảm giá tour đến 50%

Vào khung giờ từ 19h - 20h hằng ngày, tại gian hàng BenThanh Tourist sẽ diễn ra minigame “Vòng quay may mắn”. Cơ cấu giải thưởng bao gồm các voucher giảm từ 30 - 50% giá tour, voucher giảm 50% giá dịch vụ khách sạn Viễn Đông, voucher du lịch trị giá 1 triệu đồng cùng hàng loạt quà tặng chất lượng của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO); Tổng cục Du lịch Singapore (STB); Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO); Ngân hàng Standard Chartered và SCJ TV Shopping.

Khi tham gia minigame, khách hàng còn có cơ hội trúng thưởng các tour trọn gói với mức giá hấp dẫn: tour Hồng Kông (Trung Quốc) 4 ngày, giá giảm còn 8,9 triệu đồng; tour Thái Lan 5 ngày, giá giảm còn 3,645 triệu đồng; tour Hà Giang 5 ngày, giá giảm còn 9,093 triệu đồng; tour Phú Quốc 3 ngày, giá giảm còn 6,993 triệu đồng.

Mua tour, thêm quà tặng du lịch

Đến với Ngày hội du lịch TP.HCM năm nay, BenThanh Tourist mở bán gần 300 chương trình du lịch trong và ngoài nước. Khách hàng đến mua tour du lịch bất kỳ tại gian hàng của công ty sẽ được tặng thêm 1 phần quà du lịch ngẫu nhiên. Đặc biệt, khi mua tour châu Âu, khách hàng được tặng vali BenThanh Tourist, mua tour Hàn Quốc được nhận quà tặng du lịch của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO).

Ưu đãi dịch vụ nhà hàng khách sạn

Khách sạn 3 sao Viễn Đông (275A Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM) - trực thuộc hệ thống BenThanh Tourist mang đến các ưu đãi hấp dẫn, như: Giảm 20% vé tiệc buffet chay, giá gốc 189.000 đồng/vé, giảm còn 150.000 đồng, khách mua 10 vé buffet chay được tặng thêm 1 vé.

Không gian nhà hàng phục vụ buffet chay của khách sạn Viễn Đông

Khách hàng tổ chức tiệc hội nghị quy mô từ 50 khách trở lên sẽ được nhận ưu đãi chi phí trọn gói từ 199.000 đồng/khách, áp dụng đến ngày 31/5; khách đặt tiệc cưới trị giá 3,7 triệu đồng/bàn, cứ 10 bàn tiệc được tặng thêm 1 bàn, đặt 30 bàn tiệc trở lên được miễn phí nước ngọt, nước suối suốt bữa tiệc; khách đặt bữa ăn cho tour đoàn số lượng từ 8 khách trở lên nhận ưu đãi chi phí từ 159.000 đồng/khách.

Quà tặng miễn phí tại hội chợ

Vào 10h - 18h hàng ngày, BenThanh Tourist có thêm hoạt động “Đố vui trúng quà”. Theo đó, khách khàng trả lời đúng các câu hỏi của ban tổ chức sẽ được nhận các phần quà du lịch tiện ích, chất lượng của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO); Tổng cục Du lịch Singapore (STB) và Cục Du lịch Đài Loan (TTB).

Ngoài ra, khách hàng đến tham quan gian hàng công ty, tham gia các hoạt động tương tác do BenThanh Tourist tổ chức sẽ được tặng ngay 1 chân dung bằng tò he do nghệ nhân Lê Xuân Tùng thực hiện.

Nghệ nhân Lê Xuân Tùng nặng tò he tặng khách tham quan gian hàng BenThanh Tourist

Theo đại diện công ty, chương trình khuyến mãi “Hè rực rỡ, giảm hết cỡ” được tổ chức duy nhất tại gian hàng BenThanh Tourist ở Ngày hội du lịch TP.HCM 2023. Số lượng tour, voucher và quà tặng khuyến mãi đều có hạn.

Thông tin liên hệ: Website: www.benthanhtourist.com Tổng đài: 1900 6668 Email: benthanh@benthanhtourist.com

Thúy Ngà