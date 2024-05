Tối 16/5, trao đổi với PV VietNamNet, Thượng tá Trần Quang Tuấn, Phó trưởng Công an TP Chí Linh (Hải Dương) cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Văn Thiệm (SN 1983, trú tại xã Xuân Thượng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) về tội "Cố ý gây thương tích".

Ngoài ra, cơ quan điều tra tiếp tục xác minh các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm theo quy định của luật.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 22h ngày 3/5, tại phòng trà Đ.H. (phường Văn An, TP Chí Linh), Đỗ Văn Thiệm đã dùng ghế đánh đập nhiều lần vào đầu anh Nguyễn Tiến T. (SN 1993, trú tại phường Văn An). Mặc chủ quán trà can ngăn, kêu xin cho nạn nhân, Thiệm vẫn không dừng tay.

Khi anh T. bỏ chạy được vào bên trong quán trà, Thiệm cùng 2 người khác truy đuổi, tiếp tục ra tay đánh hội đồng khiến người này ngã quỵ, đầu chảy nhiều máu.

Bị bắt gọi bằng anh, Đỗ Văn Thiệm phang ghế vào đầu nạn nhân. Ảnh cắt từ clip

Anh T. được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) trong tình trạng đa chấn thương, đỉnh đầu có vết rách sâu, gây mất nhiều máu. Hiện tại sức khoẻ anh T. đã dần ổn định.

Sự việc được camera của quán trà ghi lại. Sau đó clip trích xuất từ camera được gia đình nạn nhân đăng lên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

"Qua điều tra ban đầu, Thiệm khai, khi tới quán trà Đ.H. để uống nước thì gặp anh T. Dù không quen biết nhưng anh T. tỏ ra là dân "anh chị" ở địa phương, bắt Thiệm và nhóm đi cùng gọi mình bằng anh. Thiệm không đồng ý nên sau đó dùng ghế tấn công anh T.", Thượng tá Trần Quang Tuấn cho biết.