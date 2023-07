Ngày 3/7, TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phan Sơn Tùng (SN 1984, ở Vĩnh Phúc) mức án 6 năm tù về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", theo điểm a, b, khoản 1, Điều 117 BLHS.

Trước đó, vào ngày 1/3/2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội nhận được công văn cùng tài liệu kèm theo của Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đề nghị xác minh, xử lý vi phạm trong hoạt động sử dụng không gian mạng Internet liên quan đến bị cáo Phan Sơn Tùng.

Bị cáo Phan Sơn Tùng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Nội

Cụ thể, bị cáo Tùng đã có hình ảnh, lời nói, phát biểu trong một số video clip phát tán trên mạng (Facebook, Youtube) với nội dung tuyên truyền, đả kích, nói xấu chế độ, xuyên tạc sai sự thật về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội Việt Nam; Công kích lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Theo cáo buộc, bị cáo Tùng đã làm và phát tán 16 video, clip có nội dung vi phạm pháp luật lên mạng Internet. Trong đó có 26 nội dung thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân; 6 nội dung tuyên truyền thông tin gây chiến tranh tâm lý và có 17 nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.

Các video này chủ yếu để tuyên truyền nhằm chống Nhà nước, chống Đảng, chống chính quyền. Từ ngày 5-31/8/2022, Tùng còn kêu gọi thành lập tổ chức bất hợp pháp.

Bị cáo Phan Sơn Tùng khai từ năm 2021 đã tạo lập và quản trị 3 kênh Youtube, một trang Facebook. Các kênh trực tuyến này thu hút hơn 148 triệu lượt xem, và trên 530.000 người theo dõi...