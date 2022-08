Bị điện giật trong phòng trọ, bé trai 8 tuổi tử vong

Vụ việc xảy ra tại một phòng trọ ở phường An Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương). Nạn nhân tử vong là bé trai N.V.H (8 tuổi, quê Nghệ An, tạm trú phường An Phú, TP Thuận An).

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 10/8, vợ chồng anh N.V.D (sinh năm 1984, quê Nghệ An) đi làm, để lại bé H. và chị gái (9 tuổi) chơi trong phòng trọ.

Trong lúc nằm ngủ trong phòng, tay của bé H. vô tình chạm vào ổ điện kế bên khiến bé bị giật bất tỉnh. Thấy em trai nằm im, chị gái bé chạm tay vào người em thì cũng bị điện giật.

Phát hiện sự việc, một số người hàng xóm đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, bé H. đã tử vong tại bệnh viện. Người chị gái đã qua cơn nguy kịch.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.