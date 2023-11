Ngày 18/11, Công an huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận tạm giữ hình sự đối với ông Nguyễn Văn Ngọc, 44 tuổi, để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Ông Nguyễn Văn Ngọc làm việc với công an sau khi vi phạm giao thông. Ảnh: C.A.

Trước đó, tối 17/11, tổ công tác công an Công an huyện Ninh Hải tuần tra kiểm soát an toàn trật tự giao thông trên đường Yên Ninh, thị trấn Khánh Hải. Tới trước sân vận động của thị trấn, tổ công tác phát hiện ông Ngọc đi xe máy với biểu hiệu dùng bia rượu nên đã yêu cầu kiểm tra.

Lúc này, ông Ngọc tăng ga bỏ chạy. Khi bị tổ công tác chặn xe, ông Ngọc không xuất trình được giấy phép lái xe và không chịu đo nồng độ cồn. Không những vậy, ông Ngọc còn đập vỡ máy đo nồng độ cồn và tấn công Thượng úy Nguyễn Ngọc Trọng – cán bộ Đội CSGT-TT Công an huyện Ninh Hải.

Sau khi bị đưa về Công an huyện Ninh Hải, lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn của ông Ngọc, kết quả là 0,849mg/lít khí thở.