Ngày 26/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ bắt khẩn cấp Huỳnh Tấn Duy (37 tuổi, quê Vĩnh Long, tạm trú phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) để điều tra về hành vi “Giết người”.

7 người thoát khỏi đám phóng hỏa qua cửa sổ gác lửng

Gần 2 ngày sau vụ bị hàng xóm tạt xăng, phóng hoả đốt nhà, ông Nguyễn Văn Nhiều (57 tuổi, ngụ phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) vẫn chưa hết bàng hoàng, lo sợ.

Vụ việc xảy ra vào lúc nửa đêm, theo ông Nhiều, khi đó cả gia đình 7 người, trong đó có 3 cháu nhỏ, phải phá cửa sổ gác lửng để thoát thân.

Tại hiện trường vụ phóng hỏa, 3 xe máy là tài sản quý giá nhất của gia đình bị thiêu rụi, chỉ còn trơ khung sắt, nhiều vật dụng trong nhà cháy nham nhở. Vợ ông Nguyễn Văn Nhiều bị thương ở chân, may mắn sau điều trị cũng đã được xuất viện.

Phụ giúp ông Nhiều dọn dẹp lại đống hoang tàn sau đám cháy, anh Nguyễn Văn Diệp, một người hàng xóm sát vách, kể lại thời điểm thấy đối tượng tạt xăng, châm lửa.

Anh Diệp kể, khoảng 23h30 ngày 24/10, khi kết thúc công việc ở nhà hàng, anh trở về khu trọ như mọi ngày.

Vào trong nhà chưa được bao lâu thì anh thấy Huỳnh Tấn Duy đứng trước của nhà ông Nhiều. Người này tạt xăng, bật đèn khò châm cho lửa cháy.

Anh Diệp nhớ lại lúc giáp mặt Duy đang phóng hỏa đốt nhà.

“Lúc đó tôi la lớn báo cho mọi người trong dãy trọ biết. Thấy vậy, Duy tạt xăng cả vào nhà tôi rồi phóng hỏa. Tôi vội chạy vào phòng ngủ gọi vợ con đang say giấc, đồng thời phá cửa chính xông ra nhưng không biết ai đó đã khóa bên ngoài. Không còn cách nào, cả gia đình chỉ biết chạy lên sân thượng tầng 2, đồng thời gọi người thân ứng cứu”, anh Diệp nhớ lại.

Theo anh Diệp, khoảng ít phút sau, người thân đã phá khóa, đưa gia đình anh thoát thân an toàn.

Cũng theo anh Diệp, lúc đó ngọn lửa đã trùm kín khu vực mặt tiền nhà ông Nhiều. Tiếp xúc với nguồn nhiệt lớn, cửa sổ bằng kính cũng bị rạn nứt, vỡ thành nhiều mảnh văng tứ tung.

Khu vực mặt tiền nhà ông Nhiều hư hại hoàn toàn sau vụ phóng hỏa.

Ông Nguyễn Văn Nhiều kể: "Trước lúc hỏa hoạn, tôi thức dậy để kiểm tra xem nước có dâng vào nhà không. Sau đó, vừa vào phòng thiu thiu ngủ thì thấy khói lửa nghi ngút. Lửa cháy lớn ở cổng trước, không thể đi bằng đường đó mà phải thoát bằng cửa sau”.

Theo ông Nhiều, dù đã mở chốt nhưng vẫn không sao mở được cửa sau. Lúc này, ông phải đập lớp kính, thò tay kiểm tra thì phát hiện ai đó đã khóa bên ngoài bằng ổ khóa.

Cánh cửa sau bất ngờ bị ai đó khóa ở bên ngoài.

Không thoát được từ cửa sau, ông Nhiều dẫn vợ con cùng các cháu men theo cầu thang lên gác lửng, phá cửa sổ nhảy xuống.

“Tôi dùng chân đạp liên tiếp hai cái thì cửa sổ bung ra. Sau đó tôi cùng đứa con trai lớn xuống trước, còn vợ dìu các cháu nhỏ thả xuống sau đó. Vợ tôi là người cuối cùng nhảy xuống, không may bị trật chân. May mắn, cả gia đình 7 người mới thoát thân an toàn”, ông Nhiều kể.

Cửa sổ gác lửng, nơi cả gia đình ông Nhiều thoát thân khi bị phóng hỏa.

Phóng hỏa đốt nhà hàng xóm vì ấm ức

Theo điều tra ban đầu, giữa nghi phạm Huỳnh Tấn Duy và những người thân trong gia đình ông Nguyễn Văn Nhiều có xảy ra mâu thuẫn.

Tại công an phường, qua khai thác nhanh, Duy khai, khoảng 19h ngày 24/10 đã có mâu thuẫn cự cãi với Nguyễn Hữu Tiền (con trai ông Nhiều). Lý do bởi “Tiền chửi Duy và nói mở cửa ầm ầm làm con khóc”.

Huỳnh Tấn Duy cũng khai, ngoài lần này, trước đây Tiền cũng thường xuyên chửi nên Duy ấm ức.

Toàn bộ đồ dùng trên gác lửng của gia đình ông Nhiều gần như bị thiêu rụi

Theo lời khai của Duy, khoảng 0h ngày 25/10, người này mang theo 1 lít xăng, bật lửa, một đoạn dây thép đến trước của cổng rào nhà ông Nhiều. Tại đây, đối tượng lấy dây buộc cửa rào nhà ông Nhiều vào cửa chính nhà cạnh bên.

Sau đó, Duy tạt xăng vào khu vực cửa sổ nhà ông Nhiều, bật lửa đốt nhưng không cháy nên về nhà lấy đèn khò kèm bình gas mini rồi quay lại.

Đối tượng Duy cùng dụng cụ gây án. Ảnh: CACC

Tại đây, Duy tiếp tục tạt xăng vào nhà ông Nhiều, bật đèn khò cho lửa cháy. Lúc này, anh Nguyễn Văn Diệp (nhà cạnh bên) phát hiện sự việc nên truy hô thì bị Duy tạt xăng vào nhà khiến lửa bùng lên tiếp.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã đến chữa cháy, khống chế Huỳnh Tấn Duy. Tại cơ quan Công an, Duy thừa nhận hành vi phạm tội.