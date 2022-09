Bị hỏng 1 lốp thì có nhất thiết phải tốn tiền thay cả 2 bên không?

Một bên lốp xe của tôi không may bị đâm vào vỉa và rách khá to, buộc phải thay lốp mới. Đúng ra nên thay cả 2 bên cho đều nhưng tôi lại chỉ thay 1 chiếc, như vậy liệu có an toàn không?

Tôi đang sử dụng một chiếc xe SUV 7 chỗ đời cũ. Tuần trước, do vô ý đậu xe sát một vỉa hè bằng đá khá sắc khiến lốp trước bên phụ bị rách lớn và phải thay lốp dự phòng. Khi đến cửa hàng chuyên về lốp xe ô tô, chiếc bị hỏng này không thể vá được nên đành phải bỏ hơn 4 triệu thay một chiếc lốp mới. Tuy vậy, nhân viên tại đây lại tư vấn cho tôi nên thay cả 2 bên cho đều, sẽ an toàn hơn khi sử dụng. Mỗi lần thay lốp cũng ngốn của chủ xe một khoản tiền kha khá. (Ảnh minh hoạ) Phần vì tiếc tiền, phần vì bộ lốp này tôi cũng mới thay được hơn 2 năm vẫn còn khá tốt, thế nên tôi nghĩ rằng thay cả 2 bên là không cần thiết. Do đó, tôi vẫn yêu cầu cửa hàng thay 1 chiếc mà thôi. Sau mấy ngày sử dụng, không biết là do hai chiếc lốp phía trước một mới một cũ bị lệch hay do tôi quá nhạy cảm mà luôn có cảm giác xe bị nhao lái. Tôi vẫn cứ lăn tăn không biết có nên đến cửa hàng để thay mới nốt chiếc còn lại hay cứ để như vậy. Rất mong nhận được ý kiến tư vấn của các chuyên gia và những người có kinh nghiệm, trong trường hợp này, có nhất thiết phải thay cả 2 bên lốp như lời tư vấn của cậu nhân viên? Và nếu vẫn để như vậy thì có ảnh hưởng gì đến các bộ phận khác trong quá trình sử dụng xe sau này không? Xin chân thành cảm ơn! Độc giả Hoàng Minh Tân (TP. Phủ Lý, Hà Nam) Bạn có góc nhìn nào về câu chuyện trên? Hãy gửi ý kiến dưới phần bình luận của bài viết. Mọi câu hỏi tư vấn về sử dụng, mua bán, sử dụng xe xin gửi tới Ban Ô tô - xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn! Ô tô tiêu chuẩn khí thải Euro 5, đổ xăng Euro 4 có ảnh hưởng đến động cơ? Tìm cây xăng bán xăng Ron 95 đã khó, giờ phải tìm xăng đạt chuẩn mức Euro 5- RON 95-V càng khó hơn. Xe ô tô đạt chuẩn Euro 5 hiện nay nếu đổ xăng tiêu chuẩn thấp hơn có ảnh hưởng gì đến động cơ hay không?