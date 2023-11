Ngày 16/11, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bình (SN 1983, ở Ứng Hòa, Hà Nội) mức án 7 năm tù về tội “Giết người”. Nạn nhân trong vụ án đau lòng này là vợ của bị cáo, chị Nguyễn Thị T. (SN 1987, ở Ứng Hòa).

Tại tòa, anh Bình tỏ rõ vẻ hối hận, đôi mắt trũng sâu thất thần, bàn tay gầy gò đan vào nhau vân vê thừa thãi. Gây ra bị kịch gia đình, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, bật khóc nghẹn ngào, nói lời xin lỗi vợ.

Trước khi xảy ra vụ án, hôn nhân của vợ chồng anh Bình, chị T. đã không còn êm đẹp. Giữa họ xảy ra nhiều mâu thuẫn, bị cáo nghi ngờ vợ có ý định đầu độc mình nên đã nảy sinh ý định giết vợ rồi tự tử.

Sáng ngày 6/5/2023, sau khi đi làm đêm về rồi ăn sáng cùng chồng, chị T. vào phòng nằm ngủ. Trong khi đó anh Bình vẫn ôm nỗi nghi ngờ vợ và ngồi uống rượu.

Bị cáo Nguyễn Văn Bình. Ảnh: VD

Sẵn hơi men trong người, anh Bình đi vào bếp lấy dao rồi quay vào phòng ngủ. Thấy chị T. đang nằm trên giường, bị cáo để con dao gần chân vợ rồi ngồi nói chuyện. Chị T. không nói gì nên anh đi ra ngoài tiếp tục uống rượu, còn người vợ cất dao đi.

Anh Bình ngồi uống rượu đến khoảng 11h30 cùng ngày thì tiếp tục nảy sinh ý định giết vợ. Vì vậy, anh ta quay lại phòng ngủ, nhưng không thấy dao đâu nên đi ra bể nước lấy con dao khác rồi quay lại, dùng dao chém 4-5 nhát vào vùng đầu chị T.

Bị chồng tấn công bất ngờ, chị T. dùng hai tay ôm đầu và kêu lên. Thấy vậy, người chồng dừng tay, vứt dao, ngồi xuống nền nhà tiếp tục uống rượu.

Khi đó, người vợ bò xuống ngồi cạnh chồng thì Bình xuống bếp lấy con dao khác, vứt gần chỗ vợ rồi nói: “Em tự kết liễu đi, rồi anh cùng đi theo”.

Bị cáo tiếp tục ngồi uống rượu một lúc rồi đi ra ngoài. Chị T. không thực hiện theo yêu cầu của chồng mà vứt dao vào gầm giường. Khi người chồng quay lại, không thấy dao đâu, lại đi lấy thêm con dao khác. Còn người vợ van xin: “Anh cho em đi viện, em sống còn nuôi con”.

Nghe vợ nói vậy, bị cáo dừng lại. Đến 14h cùng ngày, anh ta nhờ người đưa vợ đi cấp cứu. Do được cứu chữa kịp thời, chị T. may mắn thoát chết, bị tổn hại 12% sức khỏe. Ngày 7/5/2023, người chồng đến cơ quan công an tự thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Sau khi vụ án xảy ra, làm việc với CQĐT, người vợ không yêu cầu bị cáo bồi thường và có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho chồng.

Tại phiên tòa, phút giây ít ỏi được gặp các con, bị cáo đã không cầm được nước mắt, vừa khóc vừa dặn dò các con. Những ám ảnh, nghi ngờ vợ đã đẩy anh ta đến con đường tội lỗi.

Sát hại gia đình nhà vợ

Một câu chuyện buồn tương tự xảy ra tại gia đình anh Hoàng Văn Phi (SN 1985, ở xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Phi vốn là thanh tra xây dựng thuộc quản lý của UBND huyện Sóc Sơn, còn vợ anh là chị Nguyễn Thị Thu T. (SN 1988).

Khoảng tháng 6/2022, vợ chồng anh Phi phát sinh mâu thuẫn từ việc người chồng đưa tiền cho vợ đi chợ, nhưng cho rằng vợ tiêu hoang phí nên sau đó không đưa tiền cho chị nữa.

Bị cáo Hoàng Văn Phi. Ảnh: TN

Thời điểm đó, công việc của anh Phi không được suôn sẻ, anh bị mất hồ sơ khi đi kiểm tra xây dựng tại xã Tân Hưng, huyện Sóc Sơn. Điều đáng nói là anh bắt đầu nảy sinh nghi ngờ bố vợ là ông Nguyễn Quốc H. (SN 1958) nhờ người lấy hồ sơ của mình. Vì chuyện này, anh ta nảy sinh mâu thuẫn với bố vợ.

Ngày 7/10/2023, cảm thấy bị đau đầu, Phi nghĩ ngay đến chuyện vợ mình cho chất độc Xyanua vào nước để mình uống. Những nghi ngờ dồn nén khiến anh ta nảy sinh ý định sát hại tất cả những người đàn ông trong gia đình vợ với mục đích “không cho duy trì nòi giống”.

Khoảng 9h45 ngày 9/1/2023, đợi vợ đi làm, anh Phi lấy dao nhét vào trong túi xách, treo ở móc giữa xe máy rồi phóng xe đến nhà bố vợ.

Buổi trưa hôm đó, Phi đã xuống tay sát hại những người thân bên gia đình nhà vợ. Dù được đi cấp cứu nhưng cháu Nguyễn Đức M. (SN 2020, cháu nội ông H.) đã tử vong. Ông H. và con trai là anh D. được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết. CQĐT xác định, ông H. thương tích 66%, anh D. thương tích 12%.

Tại phiên tòa xét xử chồng diễn ra vào cuối tháng 8, chị T. ngồi lặng yên ở góc phòng, bên cạnh chị là những người thân trong gia đình, cũng là đại diện phía bị hại liên tục lớn tiếng đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo mức án cao nhất.

Trình bày nguồn cơn gây án mạng cho gia đình nhà vợ, Phi khai rằng mình bị áp lực trong công việc. Trong khi đó luật sư của bị cáo khẳng định, anh ta bị rối loạn tâm lý do những mâu thuẫn âm ỉ kéo dài.

Được nói lời sau cùng, bị cáo trình bày: Trong thời gian bị tạm giam, bị cáo đã nhận thức hành vi của mình là vi phạm pháp luật, rất ăn năn hối cải, mong được hưởng lượng khoan hồng.

Những lời sau cùng của Phi đã quá muộn màng khi HĐXX tuyên mức án tử hình vì cho rằng “bị cáo không còn khả năng giáo dục”.