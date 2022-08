Bí kíp thưởng bia ngon, không ‘quá chén’

Nhập tiệc hết mình nhưng vẫn tỉnh táo

Mỗi người có “tửu lượng” khác nhau, vì thế, khi hấp thụ một lượng cồn nhất định, tùy vào cơ địa mà người uống sẽ cảm thấy cơn say chuếnh choáng và cảm giác lâng lâng trải dài khắp cơ thể. Có người uống nhiều nhưng vẫn tỉnh táo đến cuối tiệc, một số khác chỉ mới cạn ly đã ngà ngà say. Do đó, “tửu lượng” từng là một trong những tiêu chí để “so tài” trên bàn tiệc.

Với xu hướng uống bia thông minh đang ngày càng phổ biến, người thưởng bia giờ đây tìm kiếm những khoảnh khắc lâng lâng vừa đủ để tận hưởng mà vẫn đảm bảo tỉnh táo, an toàn cho bản thân.

Người thưởng bia thông minh tìm kiếm những thời khắc tận hưởng mà không để bản thân bị quá chén. Ảnh: Sapporo Việt Nam

Dưới đây là một số bí kíp “nằm lòng” để bạn có thể thưởng bia ngon, tràn đầy hứng khởi nhưng vẫn đảm bảo an toàn, kéo dài sự tỉnh táo.

Ăn một chén cơm hoặc ăn lót dạ trước khi uống. Bạn không nên uống bia khi dạ dày trống để hạn chế sự tiếp xúc trực tiếp của chất cồn với niêm mạc dạ dày và ruột.

Nên ăn kèm thức ăn trong lúc uống bia. Nếu để dạ dày trống, lượng cồn từ bia sẽ đi vào máu nhanh hơn và khiến cơn say kéo đến mau chóng. Ăn kèm thức ăn vừa giúp làm chậm tốc độ cồn đi vào máu, vừa cung cấp thêm năng lượng để tận hưởng trọn vẹn cuộc vui.

Bổ sung các món rau hoặc salad vào bữa tiệc. Rau xanh và hoa quả (đặc biệt là đậu xanh, rau cần, củ cải trắng) có thể giúp giảm sự hấp thu cồn vào máu.

Ăn kèm thức ăn khi uống bia giúp làm chậm quá trình hấp thu cồn vào cơ thể. Ảnh: Sapporo Việt Nam

Cạn ly đúng kiểu, chẳng sợ “liêu xiêu”. Ngoài những bí kíp khi ăn, người thưởng bia thông minh còn có những nguyên tắc để uống bia mà vẫn hạn chế được cơn say. Đầu tiên là uống bia từ từ, chậm rãi. Việc kéo dài thời gian dung nạp cồn vào cơ thể sẽ giúp cuộc vui kéo dài hơn vì khi đó gan có thêm thời gian để hoạt động.

Sapporo Premium Beer 100 làm từ 100% đại mạch và độ cồn vừa phải 3.5%. Ảnh: Sapporo Việt Nam

Không pha rượu, bia với nước uống có gas. Nhiều người có thói quen trộn nhiều loại rượu, bia khi uống hoặc pha chung với nước uống có gas. Tuy nhiên nước có gas chứa nhiều bọt khí làm thúc đẩy quá trình thẩm thấu chất cồn vào máu. Do đó, cơn say sẽ kéo đến nhanh hơn.

Uống nhiều nước lọc xen kẽ với việc uống bia. Hầu hết cơn say là do cơ thể bị rơi vào tình trạng thiếu nước. Uống nhiều nước lọc giúp cấp nước cho cơ thể và làm loãng bớt lượng cồn trong máu.

Sử dụng đồ uống với độ cồn vừa phải là bí kíp cuối cùng nhưng rất quan trọng. Để tinh thần đủ lâng lâng mà không rơi vào tình trạng quá chén, một loại bia có độ cồn nhẹ nhàng ở mức 3.5% như Sapporo Premium Beer 100 là lựa chọn hoàn hảo cho mọi cuộc vui. Đây là “tân binh” đầy hứa hẹn hướng đến những người thưởng bia thông minh luôn tìm kiếm sự tận hưởng mà vẫn giữ được tỉnh táo cho bản thân.

Sapporo Premium Beer 100 là “tân binh” đầy hứa hẹn hướng đến những người thưởng bia thông minh. Ảnh: Sapporo Vịệt Nam

Sapporo Premium Beer 100 - hương vị sảng khoái và chất men nhẹ nhàng

Sapporo Premium Beer 100 là lựa chọn hoàn hảo nhờ nguyên liệu 100% đại mạch đặc tuyển. Nhờ đó, bia có hương thơm nhẹ và vị bia sảng khoái, kết hợp cùng hậu vị ngọt thanh hứa hẹn nâng tầm cuộc vui.

Sapporo Premium Beer 100 được làm từ nguyên liệu 100% đại mạch đặc tuyển. Ảnh: Sapporo Việt Nam.

Một điểm nổi bật khác của Sapporo Premium Beer 100 là độ cồn nhẹ nhàng 3.5% hứa hẹn những thời khắc tận hưởng êm đằm nhưng không hề quá chén, giảm thiểu tác hại đến sức khỏe cũng như không để lại “dư vị” mệt mỏi sau cuộc vui.

Khách hàng tại TP.HCM và Hà Nội có thể đặt mua và trải nghiệm bia mới qua trang Giaobianhanh.com để được freeship tận nơi cùng nhiều ưu đãi độc quyền khác từ Sapporo.

Lệ Thanh