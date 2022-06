Bị lừa hết tiền tiết kiệm dù chiêu thức liên tục được cảnh báo

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phối hợp công an một số tỉnh, thành phố đã triệt phá đường dây đánh bạc qua sàn SFX Capital, tiền giao dịch khoảng 90 triệu USD.