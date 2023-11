Hôm qua (13/11), Cơ quan CSĐT Công an TP. Thủ Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Cao Trí (39 tuổi, ngụ quận 8, quê Tiền Giang) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Nam tài xế 39 tuổi được xác định điều khiển ô tô 7 chỗ gây tai nạn liên hoàn ở đường Nguyễn Văn Tăng, phường Long Thạnh Mỹ, TP. Thủ Đức vào chiều 12/11. Vụ tai nạn này làm 1 người chết và 2 người bị thương.

Cơ quan công an xác định, tại thời điểm gây tai nạn, tài xế Trí có nồng độ cồn là 188,8mg/100ml máu. Tài xế này thừa nhận say xỉn khi điều khiển ô tô và đạp nhầm chân ga dẫn đến tai nạn.