TPBVSK NattoEnzym, NattoEnzym 1000, NattoEnzym Red Rice - Hỗ trợ giảm nguy cơ đột quỵ do cục máu đông - Nguyên liệu Nhật Bản.

TPBVSK NattoEnzym phù hợp với người hay xây xẩm mặt mày do lưu thông máu kém, người có nguy cơ đột quỵ, tắc mạch do cục máu đông. TPBVSK NattoEnzym 1000 dành cho người có nguy cơ về tim mạch và thần kinh do tắc mạch; người sau tai biến mạch máu do tắc mạch hoặc người bị tắc mạch ngoại vi. TPBVSK NattoEnzym Red Rice phù hợp với người có nguy cơ xơ vữa động mạch do hàm lượng cholesterol cao; người hay xây xẩm mặt mày do lưu thông máu kém; người có nguy cơ đột quỵ, tắc mạch do cục máu đông. Sản phẩm của: Công ty CP Dược Hậu Giang - Thành viên Hiệp hội Nattokinase Nhật Bản (JNKA) Địa chỉ: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, An Hòa, Ninh Kiều, Cần Thơ. Điện thoại: (0292) 3891433 GPQC: 2543/2021/XNQC-ATTP Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.