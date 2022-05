Bí thư tỉnh Bình Định phát biểu khai mạc tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

- Thưa các đồng chí đại biểu các ban Trung ương Đảng;

- Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh;

- Thưa các đồng chí tham dự Hội nghị!

Hôm nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX tổ chức Hội nghị lần thứ 8 (mở rộng) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị quý I, bàn phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2022 và một số nội dung quan trọng khác.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu các ban Trung ương Đảng, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và tất cả các đồng chí tham dự Hội nghị. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc; chúc Hội nghị thành công tốt đẹp!

Thưa các đồng chí!

Trong 3 tháng đầu năm 2022, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, tỉnh ta triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp với số ca nhiễm tăng nhanh; tình hình xung đột chính trị, vũ trang trên thế giới từ cuối tháng 2 đã gây ra những tác động nhanh chóng, phức tạp đến kinh tế cả nước, nhất là giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất, tiêu dùng tăng nhanh đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của Nhân dân.

Trước tình hình đó, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương; tiếp tục triển khai quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid-19 đi đôi với phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; nhất là đã tập trung rà soát, sửa đổi và xây dựng, ban hành mới các cơ chế, chính sách, quy hoạch… làm cơ sở đẩy mạnh thực hiện các Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tăng cường nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục, phát triển sản xuất kinh doanh; đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng trọng điểm, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công; chú trọng khắc phục những hạn chế, yếu kém, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; tập trung chăm lo Tết cho đồng bào, đối tượng chính sách; hỗ trợ đồng bào gặp khó khăn do dịch bệnh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…Đồng thời, tiếp tục chú trọng công tác xây dựng hệ thống chính trị, kiện toàn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Những cố gắng của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh trong những tháng đầu năm 2022 đã mang lại những kết quả tích cực. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo xây dựng dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình quý I, phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2022 trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, thảo luận, góp ý.

Đồng thời, tại Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ thực hiện quy trình bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bổ sung nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và lãnh đạo chủ chốt Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thưa các đồng chí!

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế - chính trị thế giới có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp cùng với dịch bệnh, biến đổi khí hậu đã và đang đặt ra cho tỉnh ta những thách thức rất lớn, đòi hỏi phải có những giải pháp sáng tạo, hiệu quả cũng như những nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Vì vậy, tôi đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí tham dự Hội nghị tập trung trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp thiết thực, khả thi nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra từ nay đến cuối năm 2022, đồng thời, căn cứ các quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác cán bộ, sáng suốt lựa chọn các đồng chí có đủ uy tín, năng lực, điều kiện, tiêu chuẩn để bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và bổ sung quy hoạch vào các chức danh chủ chốt của tỉnh trong nhiệm kỳ này.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Một lần nữa, chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc; chúc Hội nghị thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!