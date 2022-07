BIDV nhận giải thưởng Ngân hàng lưu ký giám sát tốt nhất Việt Nam 2022

The Asian Banker được thành lập từ năm 1996 tại Singapore, là tạp chí hàng đầu cung cấp về chiến lược và xây dựng nền tảng cho ngành dịch vụ tài chính. The Asian Banker thường xuyên tổ chức các sự kiện đánh giá, trao giải thưởng về tài chính trên thế giới, tập trung ở khu vực châu Á Thái Bình Dương (Trung Quốc, Nhật Bản...) và một số thành phố ở châu Âu. Bên cạnh giải thưởng “Best Custodian Bank in Vietnam”, năm 2022, The Asian Banker cũng vinh danh BIDV tại hạng mục “Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam”.