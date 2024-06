Không khí sôi động từ Cửu Long, Tiêm Sa Chủy tới Lan Quế Phường, rộn ràng các hoạt động check-in, ăn uống, mua sắm… mang đậm hơi thở văn hóa xứ Cảng thơm.

“Đúng là một Hong Kong thu nhỏ phía đông Hà Nội!”, chị Kim Anh (32 tuổi, Hà Nội) đã phải thốt lên kinh ngạc, khi đến với sự kiện khai trương Little Hong Kong. Đã từng tới xứ Cảng thơm du lịch, chị cho biết, cảnh quan, dịch vụ và các trải nghiệm tại khu phố thương mại này khiến chị như thể được vượt không gian trở lại Hong Kong (Trung Quốc) thêm một lần nữa.

“Như lễ diễu hành chào đón du khách hôm nay, chính là mô phỏng sinh động lễ hội Tai Kok Tsui ở xứ Cảng thơm. Mỗi một đoàn lại mang tới những câu chuyện văn hóa khác nhau”, chị Kim Anh nói.

Đúng như chị Kim Anh chia sẻ, Little Hong Kong đã khiến du khách mãn nhãn với màn diễu hành ấn tượng kể câu chuyện văn hóa Trung Hoa đặc sắc. Mỗi đoàn diễu hành lại dẫn dắt du khách qua những cung bậc cảm xúc khác nhau, đồng thời mang tới những hoài niệm về các nhân vật đã nổi tiếng trong thế giới TVB hay kinh kịch Trung Quốc.

Đến với Little Hong Kong từ sớm, nhiều bạn trẻ nhanh chóng bị choáng ngợp trước một “Hong Kong thu nhỏ” với kiến trúc đặc trưng “sao y bản chính”, từ cổng chào mang cấu trúc âm - dương, cột trụ hoành tráng, mái cong… tới mỗi góc phố đều giống như một phim trường điện ảnh Hong Kong vang bóng một thời, được tái hiện chân thực với rực rỡ sắc màu của đèn lồng, đèn led hay tượng Lý Tiểu Long, Gấu Trúc, lồng vũ công... Các chị em là những người mê đắm không gian này hơn cả. Những bộ ảnh check-in “đẹp nhức nhối” cũng nhanh chóng ra đời.

18h, sự kiện khai trương Little Hong Kong bắt đầu với màn múa lân, trống hội rộn ràng. Vượt hơn 100km từ Nam Định lên Ocean City chơi đúng dịp khu phố thương mại mở cửa, gia đình anh Nguyễn Văn Tâm không khỏi ngạc nhiên với không gian đậm chất Hong Kong này. Chuyến du lịch thưởng cho con sau năm học bỗng trở nên ý nghĩa hơn nhờ những trải nghiệm mới lạ.

“Trước giờ, tôi chỉ biết Hong Kong qua phim TVB, không ngờ ở phía Đông Hà Nội lại có nơi sôi động và náo nhiệt thế này. Cảm giác như đang được du lịch Hong Kong đúng điệu, trải nghiệm được văn hoá, lối sống của người bản địa vậy”, anh Tâm nói.

­Được định hình là Phố ẩm thực - mua sắm - giải trí tái hiện dấu ấn Hương Cảng phồn hoa ngay phía đông Hà Nội, Little Hong Kong mang tới cho du khách trải nghiệm 3 trong 1 sành điệu, trẻ trung, thời thượng nhất.

Đến đây, du khách được thưởng thức ẩm thực Trung Hoa với Phố dịch vụ - ẩm thực Cửu Long, giải trí Night Life với phố Lan Quế Phường, mua sắm thoả sức với phố Tiêm Sa Chuỷ. Cùng với đó là 178 shop thương mại được quy hoạch đa dạng ngành hàng, tập trung những thương hiệu đình đám của xứ Cảng thơm, từ cà phê, nhà hàng ẩm thực, siêu thị, quán rượu & bar đến mỹ phẩm, thời trang, chăm sóc sức khỏe, giải trí….

Một điểm khác biệt ở Little Hong Kong khó có thể thấy ở những phân khu, phố thương mại khác, đó là trải nghiệm Night Life độc đáo. Nối dài hành trình foodtour, Little Hong Kong mang tới du khách khẩu vị mới mẻ tại Phố ẩm thực đêm (hoạt động từ 16h - 22h hàng ngày), cùng hàng loạt đặc sản thuộc “top trending” trên mạng xã hội như lẩu khô, lẩu hấp cách nhiệt, lẩu Hutong đậm đà hương vị, nhà hàng Dimdim Sum, chuỗi nhà hàng Buffet Trung Hoa của Foshan Group cho tới các món điểm tâm, đồ ăn vặt như bánh bao, cháo, trứng sữa... Sau khi no bụng, du khách có thể tiếp tục hành trình “quẩy xuyên đêm” với các quán bar, club, karaoke…

Vui chơi ở Little Hong Kong cả ngày nhưng anh Gia Kiện Tân (người Hong Kong đang làm việc tại Hà Nội) vẫn chưa thấy chán. Nơi đây khiến anh như được trở về quê nhà với hương vị các món ăn quen thuộc.

“Ngay khi biết có Little Hong Kong ở Ocean City, tôi đã nóng lòng đến đây. Nhìn thấy những biểu tượng của quê hương ngay từ lối vào đã khiến tôi xúc động. Món ăn ở đây lại rất chuẩn vị. Tôi không nghĩ một chủ đầu tư Việt Nam lại có thể xây dựng một khu phố mang nhiều nét chân thực giống quê hương tôi đến vậy”, anh Tân nói.

Ra mắt đúng vào dịp cả thế giới hướng về Euro 2024, anh Gia Kiện Tân cùng nhiều du khách đến với Little Hong Kong còn được hòa mình vào màn so tài gay cấn giữa Tây Ban Nha - Croatia diễn ra lúc 23h tối 15/6. Sự kiện thể thao đã khiến cả khu phố thương mại không ngủ, náo nhiệt trong tiếng reo hò cổ vũ cuồng nhiệt của fan túc cầu giáo đến tận 3 giờ sáng.

Sau lễ khai trương, khu phố thương mại phong cách Hong Kong đầu tiên tại Việt Nam hứa hẹn trở thành điểm đến yêu thích của du khách. Trước đó, với sự ra mắt của phố chuẩn Hàn K-Town, dịp lễ 30/4 và 1/5, đã có hơn nửa triệu du khách đổ về “vũ trụ giải trí” Grand World. Chỉ tính đến hết tháng 5/2024, hai phân khu The Venice lấy cảm hứng từ văn hóa, kiến trúc châu Âu và K-Town “Hàn hơn cả Hàn” đã thu hút 5 triệu lượt khách đến trải nghiệm. Mảnh ghép mới Little Hong Kong với dấu ấn văn hóa phương Đông đặc sắc, lần đầu xuất hiện tại Việt Nam, hứa hẹn tiếp tục mang về những con số ấn tượng cho Ocean City, khẳng định vị thế điểm đến triệu trải nghiệm hấp dẫn nhất miền Bắc.

Để tới Little Hong Kong, ngoài phương tiện cá nhân, du khách có thể lựa chọn di chuyển miễn phí bằng các tuyến VinBus như OCT1 (điểm đầu từ Vinhomes Royal City), OCT2 (điểm đầu từ Bờ Hồ).

Phương Cúc