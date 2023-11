Sáng 28/11, Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CNCH) phối hợp nhiều lực lượng xử lý tình huống cháy lớn ở khách sạn TTC Premium (Phan Thiết).

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận trực tiếp chỉ huy buổi diễn tập.

Phương án diễn tập được thực hiện trên tình huống giả định, khi 1 xe máy để trong tầng hầm của khách sạn TTC (khách sạn này có 15 tầng nổi, 1 tầng hầm, chiều cao trên 50m) xảy ra sự cố chập hệ thống điện làm cháy xe. Sự cố khiến đám cháy bùng lên và lan nhanh ra nhiều xe máy xung quanh sinh ra nhiều khói, nhiệt độ cao, khói lan nhanh.

Địa điểm diễn tập PCCC&CNCH là một khách sạn cao tầng

Sự cố xảy ra làm chạm chập hệ thống điện của khách sạn gây những tiếng nổ lớn ở tầng 2 và bùng cháy phía trên trần. Vụ cháy khiến khách dự tiệc cưới ở khách sạn chạy hoảng loạn, té ngã, nhiều người bị chấn thương nên không tự thoát nạn, có người bị ngạt khói, số đông khác mất bình tĩnh tháo chạy lên các tầng trên ra hiệu cầu cứu.

Diễn tập chia làm 3 giai đoạn gồm: Giai đoạn 1 là giai đoạn triển khai các hoạt động chữa cháy, CNCH ban đầu của lực lượng tại chỗ do người đứng đầu cơ sở chỉ huy các hoạt động chữa cháy, CNCH.

Giai đoạn 2, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy triển khai công tác trinh sát, chữa cháy, CNCH do lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và CNCH chỉ huy.

Giai đoạn 3, các lực lượng thuộc phạm vi quản lý của Công an tỉnh và UBND tỉnh được điều động, huy động tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, do lãnh đạo Công an tỉnh chỉ huy. Hoạt động diễn tập kết thúc sáng cùng ngày, đảm bảo các yêu cầu đề ra

Lực lượng tại chỗ cùng công an địa phương khẩn trương vào cuộc tham gia chữa cháy, cứu nạn.

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, buổi diễn tập nhằm kiểm tra năng lực thường trực, nâng cao tính chủ động trong mọi tình huống của lực lượng tại chỗ. Qua công tác diễn tập giúp nhân viên, người lao động nâng cao ý thức, kỹ năng ứng phó; lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp có điều kiện để nắm rõ những đặc điểm tình hình cơ sở, hoàn thiện khả năng huy động, cơ chế tổ chức thông tin, chỉ huy, vận hành, sử dụng các loại phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng, nâng cao kỹ thuật cá nhân, trình độ kỹ chiến thuật chữa cháy, rút ra những kinh nghiệm cần thiết trong chữa cháy và CNCH.

Đồng thời nâng cao hơn nữa khả năng hiệp đồng giữa lực lượng cơ sở với các lực lượng chữa cháy, CNCH nhằm chủ động trong mọi tình huống sự cố cháy, nổ, tai nạn xảy ra.