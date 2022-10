Bizfly Business Email - Giải pháp email hiệu quả, tiết kiệm cho doanh nghiệp

Nhiều chủ doanh nghiệp hiện nay mất khá nhiều thời gian cân nhắc việc có nên bỏ ra một số tiền đáng kể để mua gói dịch vụ email cho doanh nghiệp hay không, vì chưa chắc sẽ tận dụng được toàn bộ tài nguyên của gói dịch vụ đó.

Bài toán tối ưu hoá chi phí email cho doanh nghiệp

Để tồn tại và phát triển trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay, doanh nghiệp phải luôn nỗ lực thúc đẩy kinh doanh, đồng thời giảm thiểu chi phí về cơ sở hạ tầng và nhân công. Sự biến động mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường sau đại dịch Covid-19 khiến hầu hết các nhà quản lý phải nhìn nhận lại quá trình hoạt động của doanh nghiệp và tìm ra các giải pháp tối ưu chi phí. Mục đích của việc này là để đảm bảo doanh nghiệp thu phục hồi mức tăng trưởng doanh thu.

Trong bối cảnh cần thắt chặt chi phí doanh nghiệp như hiện nay, những chi phí ẩn như chi phí cho dịch vụ email doanh nghiệp cũng đang là một vấn đề cấp thiết cần phải xử lý sớm, nếu không sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến doanh thu và lợi nhuận. Là một trong những phương tiện liên lạc thiết yếu trong doanh nghiệp, số liệu từ Statista cho thấy hiện tại có hơn 4.2 tỷ người sử dụng email trên toàn cầu, với 300 tỷ email được gửi đi hàng ngày. Con số này được dự đoán sẽ tiếp tục tăng trưởng đều đặn trong tương lai.

Điểm chung của nhiều dịch vụ email cho doanh nghiệp trên thị trường là dịch vụ được cung cấp theo các gói cố định, với chi phí được tính toán dựa trên số lượng tài khoản sử dụng. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng sẽ phải chi trả cho toàn bộ tài nguyên trong gói dù có thể không dùng hết. Trong trường hợp công ty có nhu cầu mở rộng nhân sự thì sẽ phải nâng cấp lên gói dịch vụ mới với đơn giá cao hơn cho một tài khoản mới. Nếu số lượng tài khoản trong gói nâng cấp không được sử dụng hết sẽ gây lãng phí nguồn tài nguyên, tạo gánh nặng về mặt chi phí cho doanh nghiệp.

Mail nội bộ giúp đáp ứng nhu cầu trao đổi email trong một mạng cục bộ, giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý hộp thư, bảo mật thông tin nội bộ và đảm bảo minh bạch trong giao dịch. Phần lớn các nhà cung cấp dịch vụ email cho doanh nghiệp sẽ đặt ra hạn mức email gửi nội bộ để tránh việc email bị liệt vào hòm spam. Tuy nhiên, nếu công việc bị gián đoạn giữa chừng do số lượng email nội bộ đã đạt đến ngưỡng cho phép sử dụng, doanh nghiệp có thể phải đối mặt với nguy cơ sụt giảm lợi nhuận, ảnh hưởng đến mối quan hệ với đối tác.

Bên cạnh đó, việc sử dụng dịch vụ email của các nhà cung cấp nước ngoài cũng không hẳn là sự lựa chọn phù hợp đối với nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam do mức phí được đưa ra khá cao. Để đảm bảo quy trình vận hành doanh nghiệp diễn ra hiệu quả, việc tìm kiếm một nhà cung cấp dịch vụ trong nước với mức giá hợp lý là cần thiết ở thời điểm hiện tại.

Bizfly Business Email - Giải pháp email cho doanh nghiệp với phương thức thanh toán theo dung lượng linh hoạt

Business Email của Bizfly Cloud là dịch vụ email cho doanh nghiệp với tính an toàn bảo mật cao, giúp doanh nghiệp khẳng định vị trí thương hiệu trên thị trường. Thấu hiểu những khó khăn mà doanh nghiệp thường gặp phải, Bizfly Cloud đưa ra các gói dịch vụ tính theo dung lượng sử dụng, có thể lựa chọn từ gói 10GB 100.000 đồng/tháng đến 500GB 1 triệu/tháng. Các tài khoản trong domain chia sẻ nhau dung lượng trong gói đã mua sao cho phù hợp hơn với nhu cầu và mức độ công việc của nhân viên. Việc phân phối dung lượng cho các tài khoản có thể thao tác tự động hoặc thủ công qua giao diện quản trị.

Với số lượng email gửi nội bộ là không giới hạn, Bizfly Business Email giúp đảm bảo sự xuyên suốt trong việc gửi và nhận email giữa các bộ phận liên quan. Sau khi đăng ký gói dịch vụ, người dùng vẫn có thể tùy chỉnh gói dựa theo nhu cầu sử dụng trong từng giai đoạn phát triển. Theo Bixzfly, dịch vụ này hỗ trợ lựa chọn linh hoạt theo nhu cầu, tối ưu dung lượng sử dụng, nên doanh nghiệp có thể tiết kiệm tới 3 lần chi phí dành cho email.

Ngoài ra, giải pháp Business Email của Bizfly Cloud đảm bảo đường truyền kết nối tốt tới các nhà cung cấp khác với hệ thống máy chủ hiện đại, tốc độ cao. Webmail có giao diện thân thiện, dễ sử dụng và được hỗ trợ tùy biến tên miền về mail.tencongty.com. Người dùng có thể dễ dàng quản lý và giám sát tình trạng sử dụng của các tài khoản email thông qua hệ thống log gửi nhận, đồ thị trạng thái được cập nhật thường xuyên.

Bizfly Business Email do Bizfly Cloud nghiên cứu và phát triển tối ưu cho người dùng Việt. Giải pháp được nhiều khách hàng lựa chọn tin dùng như Đất Xanh Miền Bắc, VTC, Fahasa… Bizfly Cloud được vận hành bởi VCCorp - Đơn vị hàng đầu cung cấp giải pháp hạ tầng IT/Cloud phục vụ Chuyển đổi số cho doanh nghiệp tại Việt Nam; Top 3 doanh nghiệp dẫn đầu công nghệ Cloud IT, tiên phong cung cấp các dịch vụ Cloud IT từ 2012.

Đặng Nhung