Bộ 3 chương trình câu lạc bộ độc đáo tại trường mầm non Tân Thời Đại - Fun Academy

Ngày 3/12/2022, trung tâm FAPC (Future Astronaut Program Camp/Club - Câu lạc bộ Phi hành gia tương lai) thuộc hệ thống giáo dục Tân Thời Đại tổ chức khai trương tại trường Mầm non Tân Thời Đại - Fun Academy, tầng 2, tòa CT3, khu đô thị Ecogreen City, 286 Nguyễn Xiển, Thanh Trì, Hà Nội.

Theo đại diện hệ thống giáo dục Tân Thời Đại, FAPC do Tân Thời Đại và Fun Academy thành lập gồm các câu lạc bộ FAPC (FAPC club); các trại FAPC (FAPC camp) và các cửa hàng FAPC (FAPC shop). Từ thời điểm thành lập đến nay, FAPC đã tổ chức liên tiếp nhiều trại và câu lạc bộ, để lại ấn tượng sâu sắc đối với các thành viên và phụ huynh.

Tháng 12/2022 trung tâm FAPC ra mắt bộ 3 chương trình đặc biệt: FAPC sau giờ (FAPC After School), FAPC Well-Being Day thứ 7 và FAPC Tiền Tiểu học (FAPC Preschool) với mong muốn đem đến HS trong và ngoài hệ thống từ 1-6 tuổi những giá trị từ các chương trình giáo dục nhập khẩu bản quyền ưu việt từ Mỹ, Phần Lan. Cơ sở Nguyễn Xiển là cơ sở đầu tiên triển khai đồng bộ cả 3 chương trình đặc biệt này cho trẻ mầm non.

FAPC After School giúp trẻ được học Tiếng Anh thông qua các chương trình: Future Astronaut; Kide Science; Smart Piano. Các tiết học được thực hiện bởi chính các giáo viên mầm non và cộng sự giỏi tiếng Anh, giàu kinh nghiệm của Tân Thời Đại. Câu lạc bộ dành cho trẻ 3-6 tuổi, diễn ra 2-3 buổi/tuần với các ca gồm 17h00-17h45 và 17h45-18h30.

FAPC Well-Being Day thứ 7 giúp trẻ được phát triển toàn diện thông qua các chương trình nhập khẩu bản quyền ưu việt dành riêng cho khối mầm non Tân Thời Đại. Câu lạc bộ được tổ chức song ngữ, dành cho trẻ 1-6 tuổi, diễn ra thứ 7 hàng tuần từ 8h00-15h30, đem đến cho các con ngày thứ 7 vừa vui vẻ nhưng vẫn được học tập và rèn luyện.

FAPC Preschool được phát triển dựa trên chương trình Pre-School của Phần Lan với tâm huyết của các chuyên gia đến từ Phần Lan và Việt Nam. Các lĩnh vực học tập đa dạng gồm: Sáng tạo với ngôn ngữ Anh, Kích hoạt tư duy Toán, Tiếng Việt lí thú, MPE, NPC và STEAM.... Tham gia câu lạc bộ FAPC Tiền Tiểu học, trẻ được chuẩn bị toàn diện: Tâm thế & tư thế; kiến thức & kỹ năng cần thiết để sẵn sàng bước vào Lớp 1. Câu lạc bộ dành cho trẻ 2017 và được tổ chức thứ 7 hàng tuần.

Thông qua sự hợp tác toàn diện với Fun Academy - tổ chức giáo dục trực thuộc trường Đại học Quốc gia Helsinki, Phần Lan cùng các tổ chức, chuyên gia hàng đầu của Phần Lan, hệ thống Giáo dục Tân Thời Đại là một trong những đơn vị công bố đưa phương pháp giáo dục Phần Lan ứng dụng vào giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, dựa trên chương trình của Bộ GD&ĐT Việt Nam.

Với sự hợp tác toàn diện giữa Hệ thống Giáo dục Tân Thời Đại và Fun Academy, nhiều chương trình nhập khẩu bản quyền ưu việt đã được triển khai như: Future Astronaut - chương trình phát triển kỹ năng Phi hành gia do Fun Academy kết hợp với Nasa xây dựng; chương trình vận động Moovkids; chương trình Steam Kide Science; chương trình ngôn ngữ Anh với giáo trình Hats On Top dành cho trẻ Mầm non và giáo trình Brainwave dành cho học sinh Tiểu học của NXB Macmillan (Mỹ).

