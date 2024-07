Thời gian qua, nhiều người dân sinh sống, buôn bán cạnh bờ biển các xã Phú Thuận, Phú Hải (huyện Phú Vang) và phường Thuận An (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) nơm nớp lo sợ vì nhiều km bờ biển bị sạt lở nghiêm trọng.

Bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế sạt lở nghiêm trọng giữa mùa khô. Ảnh: QT

Ông Nguyễn Trọng Tường (trú xã Phú Thuận) cho biết, tình trạng bờ biển bị sạt lở diễn ra từ mùa mưa bão năm 2023 nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục và ngày càng lan rộng. Đặc biệt, việc sạt lở tái diễn trong mùa hè đã đe dọa đến sinh hoạt hàng ngày và hoạt động kinh doanh, buôn bán của người dân.

Tại xã Phú Thuận, ông Nguyễn Quang Dân – Chủ tịch UBND xã cho biết, tổng chiều dài bờ biển qua địa bàn xã khoảng 4,5km. Khảo sát cho thấy, hiện trạng các vị trí chưa được đầu tư xây kè đều bị sạt lở nặng.

Việc sạt lở kéo dài từ mùa mưa bão năm 2023 đến nay. Ảnh: QT

Cụ thể, biển ăn sâu vào đất liền tại bãi tắm giáp phường Thuận An với chiều dài 300m, xâm thực vào 30 - 40m; đoạn từ Tân An đến Xuân An dài 1.420m, ăn sâu vào đất liền 20-30m; đoạn giáp xã Phú Hải với chiều dài 180m, ăn sâu vào đất liền từ 20-30m.

Khu vực từ Tân An đến Xuân An là trọng điểm của sạt lở, ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 860 hộ, 4.087 khẩu, gây nguy cơ mất nơi ở, ảnh hưởng sản xuất.

Nước biển xâm thực khiến các độn cát bị sạt lở, đe dọa hoạt động kinh doanh, buôn bán của người dân ven biển. Ảnh: QT

“Đặc biệt, sau khi thi công đoạn kè Tân An năm 2023 hoàn thành thì đoạn bờ biển khu vực bãi tắm (chưa có giải pháp thi công kè) bị sạt lở nghiêm trọng. Vào mùa khô mà biển vẫn xâm thực. Đây là hiện tượng hiếm thấy, xảy ra lần đầu sau khi đập Hòa Duân được đấu nối lại”, ông Dân thông tin.

Theo Chi cục Thủy lợi (Sở NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế), dải cồn cát ven biển của tỉnh có chiều dài khoảng hơn 90km, nằm xen giữa đồng bằng duyên hải, đầm phá bên trong và Biển Đông bên ngoài. Ảnh: QT

Dãy đồi cát ven bờ chạy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam kéo dài từ xã Điền Hương (huyện Phong Điền) đến đèo Hải Vân với 21 xã, phường, thị trấn, dân số khoảng 138.000 người.

Hằng năm, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tai và thời tiết cực đoan diễn ra ngày càng phức tạp và dị thường, Thừa Thiên Huế liên tục chịu ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới, nước biển dâng đã làm cho tình trạng xâm thực, xói lở bờ biển, bồi lấp cửa biển trên địa bàn tỉnh diễn ra rất nghiêm trọng và có xu hướng gia tăng (trung bình mỗi năm bị xâm thực, xói lở sâu từ 5-7m và có nơi từ 10-15m), với chiều dài khoảng hơn 21km bờ biển bị sạt lở.

Trong đó, sạt lở nặng khoảng hơn 10km tập trung tại các xã ven biển thuộc huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc và TP Huế đe dọa đến tính mạng và tài sản của hơn 1.000 hộ dân sinh sống gần bờ biển, uy hiếp đến dải cồn cát ven biển, ảnh hưởng trực tiếp đến người dân của 21 xã, phường, thị trấn sinh sống ở ven biển.

Sạt lở bờ biển ảnh hưởng đến hơn 1.000 hộ dân tại 21 xã, phường, thị trấn ven biển Thừa Thiên Huế; uy hiếp đến nhiều dải cồn cát ven biển. Ảnh: QT

Một số khu vực có nguy cơ mở cửa biển mới, gây ảnh hưởng đến tuyến đường Quốc lộ 49B, cũng như các công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh tế - xã hội, du lịch dịch vụ, an ninh quốc phòng và ảnh hưởng đến hệ sinh thái của 22.000ha đầm phá Tam Giang - Cầu Hai.

Thời gian qua, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã bố trí nguồn vốn, đang tiếp tục triển khai xử lý khẩn cấp các đoạn sạt lở bờ biển xung yếu qua các thôn Tân An - Trung An - Xuân An (xã Phú Thuận, huyện Phú Vang) với tổng kinh phí dự kiến khoảng 250 tỷ đồng, bằng nguồn kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai năm 2023 và nguồn ngân sách tỉnh.

Hạ tầng ven biển bị ảnh hưởng, hư hỏng. Ảnh: QT

Ông Đặng Văn Hòa, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin, trong điều kiện khả năng cân đối ngân sách tỉnh còn nhiều hạn chế, các cấp, các ngành đã nỗ lực thực hiện những giải pháp cấp bách, kiên cố hóa để xử lý các điểm sạt lở bờ biển nặng, xung yếu và xử lý bồi lấp cửa biển ở các địa phương.

“Nhằm hạn chế những thiệt hại do thiên tai gây ra, hàng năm, UBND tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo các sở, ban ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện và chính quyền các địa phương triển khai nhiều biện pháp bố trí rào chắn, lắp dựng biển cảnh báo tại những khu vực sạt lở nguy hiểm, chủ động di dời, sơ tán người dân, dự trữ vật tư dự phòng để xử lý khẩn cấp tạm thời khi có thiên tai xảy ra”, ông Hòa cho biết.