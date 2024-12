Theo báo cáo của Bộ Công an, từ ngày 15/1 - 14/10/2024, các CQĐT trong CAND đã thụ lý điều tra 6.777 vụ án, 11.815 bị can phạm tội về kinh tế, tham nhũng, tiêu cực.

Trong đó, khởi tố mới 3.496 vụ, 7.354 bị can; đã kết thúc điều tra đề nghị truy tố 3.882 vụ án, 8.265 bị can; hiện đang điều tra 2.410 vụ án, 3.261 bị can.

Đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo: đã thụ lý, điều tra 22 vụ án, 605 bị can; đã kết luận điều tra 12 vụ, 486 bị can, hiện đang điều tra 10 vụ án, 119 bị can.