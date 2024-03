Bộ Công an vừa phát động cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân và người thân sử dụng mạng viễn thông di động Gtel Mobile.

Mạng viễn thông di động Gtel Mobile ra đời năm 2008 với mục tiêu hình thành mạng viễn thông di động mạnh của ngành công an, đảm bảo yêu cầu thông tin liên lạc, lãnh đạo chỉ huy trong công an nhân dân, phục vụ công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Kế thừa sự hợp tác giữa Bộ Công an và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Gtel Mobile đã triển khai hợp tác toàn diện với VNPT theo hướng sử dụng chung hạ tầng. Đến nay, Gtel Mobile cung cấp được dịch vụ di động 4G với các đầu số 099 và 059. Đây được nhận định là đầu số đẹp trên thị trường. Ngoài dịch vụ thoại, SMS, công ty còn cung cấp dịch vụ bảo vệ và xác thực người dùng, liên kết các dịch vụ viễn thông, truyền hình, Internet… góp phần thúc đẩy công tác chuyển đổi số một cách nhanh chóng, an toàn và tin cậy.

Để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, Gtel Mobile đã phối hợp với các cục nghiệp vụ xây dựng các số hotline để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm, tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của nhân dân và nắm tình hình an ninh, trật tự. Tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã trao 5 số hotline cho đại diện 5 đơn vị thuộc Bộ Công an.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định, Tổng công ty Gtel đã có những bước phát triển mới, với một diện mạo mới, vươn mình trở thành một tập đoàn công nghệ, viễn thông hàng đầu của Bộ, ghi nhiều dấu ấn trên thị trường, cung cấp các sản phẩm công nghệ, phần mềm, góp phần chuyển đổi số quốc gia.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu, thời gian tới, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Tổng Công ty Gtel và Công ty Gtel Mobile tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng công ty có chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp, hiệu quả, phấn đấu sớm trở thành doanh nghiệp công nghệ viễn thông phát triển mạnh, hàng đầu của đất nước, đủ năng lực cạnh tranh trên thị trường, phục vụ có hiệu quả công tác thông tin liên lạc của ngành công an, cũng như tạo nguồn lực dự phòng quốc gia, phục vụ thông tin liên lạc của Đảng, Nhà nước trong trường hợp khẩn cấp.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu, các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trong việc khai thác, sử dụng hạ tầng viễn thông của Bộ Công an để nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng kế hoạch phát triển hạ tầng nhà trạm thu phát sóng, cửa hàng, trung tâm dữ liệu tại cơ sở nhà đất của công an các đơn vị, địa phương trên toàn quốc, báo cáo Bộ phê duyệt để có thêm các nguồn lực thúc đẩy phát triển cho Gtel Mobile.

Bộ trưởng Tô Lâm đã phát động toàn lực lượng công an ủng hộ, sử dụng mạng viễn thông di động của Công ty Gtel Mobile để thúc đẩy các nguồn nội lực, phát triển doanh nghiệp trong ngành. Đồng thời, cũng đề nghị công an các đơn vị, địa phương phổ biến, phát động toàn thể lực lượng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Gtel Mobile cho hoạt động nghiệp vụ và cả hoạt động bình thường trong đời sống và gia đình.

Hiện trên thị trường đang có 5 mạng di động có hạ tầng là Viettel, VNPT, MobiFone, Vietnamobile và Gtel Mobile. Các mạng di động đang chuẩn bị tham gia đấu giá tần số cho mạng 5G. Theo đó, nếu tiến hành đấu thầu tần số, sẽ có 3 nhà mạng sẽ được cấp băng tần 5G. Tuy nhiên, tại thời điểm này chưa có thông tin chính thức liệu Gtel Mobile có tham gia đấu giá tần số 5G hay không. Theo phân tích của các chuyên gia, 5G sẽ mở ra cơ hội mới cho các nhà mạng trong bối cảnh dịch vụ thoại và SMS truyền thống đang suy giảm.