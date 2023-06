Trường học nội trú (Home school) là một trong những dự án được mong chờ nhất của làng phim ảnh Thái Lan năm 2023. Phim gây chú ý khi có sự góp mặt của Gun Atthaphan Phunsawat cùng bộ đôi thuộc "F4 Thái Lan" đình đám - Dew Jirawat và Nani Hirunkit.

2 thành viên trong nhóm F4 Thái Lan 'gây bão' màn ảnh nhỏ.

Nani Hirunkit và Dew Jirawat có chuyến ghé thăm Việt Nam vào tháng 3 vừa qua và nhận được nhiều tình cảm của người hâm mộ. Cả hai tạo dấu ấn đẹp khi là thành viên của F4 Thái Lan trong bộ phim Boys Over Flowers (Vườn Sao Băng bản Thái).

Thuộc thể loại tâm lý học đường bí ẩn, phim Trường học nội trú xoay quanh câu chuyện của những “nam thanh nữ tú” được gửi đến trường nội trú tốt nhất cả nước.

Sau khi vượt qua 1.000 đối thủ bằng kỳ thi đặc biệt, 13 học sinh sẽ phải cùng sống, học tập trong ngôi trường không internet, không điện thoại, ăn và ngủ cùng nhau. Họ phải theo học "một chương trình đặc biệt chưa trường nào có" trong suốt 3 năm. Mỗi nhân vật mang một tính cách và câu chuyện riêng giúp phim có những tình tiết lôi cuốn.

Dàn diễn viên sở hữu ngoại hình trẻ đẹp.

Sau 4 tập phát sóng, phim luôn dẫn đầu trong top phim nổi bật của GMMTV - công ty giải trí hàng đầu Thái Lan, đạt top 1 xu hướng trên các nền tảng số, đứng thứ hạng cao ở thị trường giải trí Thái Lan và Indonesia. Tại Việt Nam, Trường học nội trú đạt top 10 thịnh thành trên VieON, gần 2 triệu lượt xem với 4.9/5 điểm đánh giá.

Khai thác chủ đề góc tối học đường, phim cũng được đặt lên bàn cân so sánh với Girl from nowhere (Cô gái đến từ hư vô) và The Gifted 1-2 đã khá thành công trước đó.

Trường học nội trú sở hữu nhiều vai chính, đa dạng vai diễn. Trong đó, Nani Hirunkit và Dew Jirawat tạo hiệu ứng tích cực khi đảm nhận tuyến nhân vật phức tạp. Các diễn viên trẻ cũng thể hiện khả năng diễn xuất triển vọng trên màn ảnh.

Dew Jirawat sinh năm 2000, gốc Hoa. Anh ra mắt với vai trò diễn viên trong phim truyền hình Vườn sao băng (2021), thủ vai Ren.

Hirunkit Changkham sinh năm 1997 tại Chiang Mai, Thái Lan. Trong Vườn sao băng (2021), anh vào vai MJ.

Trích đoạn trong 'Trường học nội trú'