Ngày 19/12, Công an TP Cần Thơ công bố các quyết định của Giám đốc Công an thành phố về công tác cán bộ.

Theo đó, Giám đốc Công an TP Cần Thơ quyết định điều động Thượng tá Trần Văn Dũng (51 tuổi, quê huyện Cai Lậy, Tiền Giang), Trưởng Công an huyện Phong Điền, đến nhận và giữ chức Trưởng Công an quận Ninh Kiều. Ninh Kiều là quận trung tâm của TP Cần Thơ.

Thượng tá Trần Văn Dũng và Thượng tá Nguyễn Thành Nhân nhận quyết định điều động.

Đồng thời, Giám đốc Công an TP cũng quyết định điều động Thượng tá Nguyễn Thành Nhân (47 tuổi, quê TP Vị Thanh, Hậu Giang), Trưởng Phòng An ninh nội địa giữ chức Trưởng Công an huyện Phong Điền.