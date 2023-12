{"article":{"id":"2224736","title":"Bà Hồ Thị Hoàng Yến được phân công giữ chức quyền Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre","description":"Bà Hồ Thị Hoàng Yến được Bộ Chính trị giao giữ chức vụ quyền Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre cho đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.","contentObject":"<p style=\"text-align: justify;\">Chiều 8/12, Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tham dự có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban tổ chức Trung ương. </p>

<p style=\"text-align: justify;\">Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc giao nhiệm vụ cho bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức vụ quyền Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/ben-tre-996.jpeg?width=768&s=F_Ti6ucVa2GOW5I-S7Gi-A\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/ben-tre-996.jpeg?width=1024&s=EO4l1kZFXLB1TFmO3WsJtA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/ben-tre-996.jpeg?width=0&s=tyvPZ-0qyv7OyHwmk7IfIA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/ben-tre-996.jpeg?width=768&s=F_Ti6ucVa2GOW5I-S7Gi-A\" alt=\"Bến Tre.jpeg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/ben-tre-996.jpeg?width=260&s=TcjVHuzy_4XtakLvyt8ZEw\"></picture>

<figcaption>Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị chỉ định bà Hồ Thị Hoàng Yến giữ chức vụ quyền Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Cổng TTĐT Bến Tre</figcaption>

</figure>

<p style=\"text-align: justify;\">Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai chúc mừng bà Hồ Thị Hoàng Yến nhận trọng trách mới của Đảng và tin tưởng bà Yến sẽ cùng với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành cao nhất mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11. </p>

<p style=\"text-align: justify;\">Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Hồ Thị Hoàng Yến bày tỏ niềm vinh dự khi được Bộ Chính trị chỉ định giữ nhiệm vụ quyền Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2020 - 2025.</p>

<p style=\"text-align: justify;\">Bà Yến khẳng định, nhiệm vụ được giao là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề trước Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bến Tre; đòi hỏi bản thân không ngừng phấn đấu, nỗ lực học tập, rèn luyện, quy tụ sự đoàn kết tạo đồng thuận, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân, vì sự nghiệp phát triển chung của tỉnh nhà.</p>

<p style=\"text-align: justify;\">Bà Hồ Thị Hoàng Yến sinh năm 1971, quê quán xã Sơn Đông, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Bà Yến có trình độ cử nhân kinh tế, cử nhân chính trị. </p>

<p style=\"text-align: justify;\">Bà Hồ Thị Hoàng Yến trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí công tác như: Trưởng phòng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bến Tre, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. </p>

