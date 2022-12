Bộ sách ảnh tư liệu quý về chiến trường Quảng Trị đỏ lửa

Phút giây đáng nhớ là tập hợp các ảnh tư liệu quý về chiến trường Quảng Trị do cựu chiến binh, Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Minh Vỹ chụp. Sự kiện ra mắt sách được tổ chức nhân kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2022) và 50 năm chiến thắng Quảng Trị (1972-2022).

Cựu chiến binh, Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Minh Vỹ - tác giả của quyển sách ảnh tư liệu.

Để chuẩn bị tư liệu cho việc xuất bản cuốn sách này, TS. Nguyễn Minh Vỹ dành thời gian làm việc với bộ phận lưu trữ ảnh của Thông tấn xã Việt Nam, tìm lại những bức ảnh ông đã chụp năm xưa. Sau đó, ông còn phải cất công đến nhiều tỉnh thành, địa phương trên cả nước, tìm gặp các đồng đội cũ của Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 để xác định bản quyền ảnh hợp pháp của mình.

Nguyễn Minh Vỹ sinh năm 1945 tại Hải Dương. Gần 10 năm tại Quảng Trị - một trong những chiến trường gian khổ và ác liệt nhất trong chiến tranh Việt Nam, Nguyễn Minh Vỹ đã làm nhiệm vụ của một người lính trận. Ông cũng là người ghi lại hàng ngàn bức ảnh đen trắng, phản ánh hoạt động của ngành Giao bưu và Thông tin, cùng cuộc chiến đấu của quân và dân Quảng Trị.

Bìa sách.

Từ năm 1971, Nguyễn Minh Vỹ cũng trở thành một trong những phóng viên đầu tiên thường trú tại đây. Ông bám sát bộ đội trong các trận đánh. Đó là những khoảnh khắc vô giá của lịch sử và vô tình Nguyễn Minh Vỹ đã đóng vai trò như một phóng viên chiến trường, một người “ghi nhật ký” bằng ảnh và một nhân chứng lịch sử.

Năm 2015, Nguyễn Minh Vỹ đã gặp Đại tá, cựu chiến binh Đặng Vương Hưng - một nhà văn chuyên sưu tầm và giới thiệu tư liệu chiến tranh. Nhà văn Đặng Vương Hưng đã trợ giúp ông biên soạn tư liệu, viết chú thích ảnh và tổ chức bản thảo cuốn sách ảnh Phút giây đáng nhớ độc đáo về chiến trường Quảng Trị. Bản thảo không chỉ được Nhà xuất bản Công an nhân dân cấp phép ấn hành năm 2015 mà còn cho tái bản năm 2022.

Sách chứa những tư liệu, hình ảnh giá trị và thiêng liêng với dân tộc Việt Nam.

So với bản in lần đầu chỉ có 168 trang, bản in mới của Phút giây đáng nhớ đã được sửa chữa một số chi tiết và bổ sung thêm tư liệu ảnh, thành 204 trang. Đặc biệt, bản in năm 2022 có thêm 3 chùm ảnh tư liệu về chiến trường Quảng Trị vô giá của Anh hùng LLVTND, Viện sĩ, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu (nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng); Anh hùng LLVTND Thiếu tướng Trương Hữu Quốc (nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát nhân dân- Bộ Công an) và cựu chiến binh - hoạ sĩ Lê Trí Dũng…

Nhiều cán bộ, cựu chiến binh không khỏi xúc động khi xem từng trang sách. Những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc cuộc sống, những gian truân và tinh thần bi tráng trong cuộc chiến được ghi lại một cách chân thực, nhiều cảm xúc.

"Có những tấm ảnh chụp nhân vật ngay thời điểm đó để rồi chỉ trong vài ngày ngắn ngủi họ đã không còn. Tất cả trở thành những ký ức vô giá và cũng đầy nỗi buồn cho chính những người còn ở lại", một cựu cán bộ lão thành nhớ về đồng nghiệp của mình khi xem.

Cũng tại buổi giới thiệu về cuốn sách, BTC đã ra mắt Ban vận động thành lập CLB Trái tim người lính miền Tây và tặng sách Tiếp lửa truyền thống.