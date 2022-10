Bộ trưởng Bộ Văn hóa hy vọng có thể học hỏi kinh nghiệm từ Hàn Quốc

Lễ hội Du lịch-Văn hoá Việt Nam tại Hàn Quốc là một trong hai lễ hội có quy mô lớn tại nước ngoài được Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức thường niên tại Hàn Quốc và Nhật Bản từ năm 2010. Đến nay, Lễ hội Du lịch - Văn hoá Việt Nam tại Hàn Quốc đã được Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đều đặn đến lần thứ 10 tại nhiều tỉnh, thành phố lớn của Hàn Quốc, góp phần quan trọng vào việc quảng bá du lịch Việt Nam đến thị trường Hàn Quốc trong hơn 10 năm qua.

Trong khuôn khổ lễ hội Du lịch-Văn hoá Việt Nam tại Hàn Quốc năm 2022, ngày 16/10 Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam Nguyễn Văn Hùng cùng Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc Park Bo Gyun đã cùng thăm không gian Văn hoá Việt Nam bên bờ sông Hàn.

Bộ trưởng hai nước tham quan không gian trưng bày sách tại lễ hội. Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã cử đoàn công tác xuất bản đến Seoul để trưng bày, giới thiệu sách tại khu trưng bày trung tâm của lễ hội. Gần 200 đầu sách tiêu biểu được trưng bày, có nội dung chủ yếu giới thiệu về vẻ đẹp đất nước, văn hóa Việt Nam, về các sự kiện lịch sử, danh nhân văn hóa, lãnh tụ tiêu biểu và con người Việt Nam.

Tại các khu trưng bày không gian văn hóa của Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã giới thiệu với Bộ trưởng Park Bo Gyun các sản phẩm văn hóa Việt Nam độc đáo như chuồn chuồn tre, nón lá…, các địa danh du lịch nổi tiếng của Việt Nam như Đà Nẵng, Hội An, Điện Biên… và các loại hình biểu diễn nghệ thuật độc đáo của Việt Nam được người dân Hàn Quốc yêu thích, không gian trưng bày sách do Cục Xuất bản, In và Phát hành phụ trách nhằm tăng cường và thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác văn hoá, giao lưu nhân dân và du lịch giữa hai nước.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng giới thiệu cuốn sách 'Lược sử nước Việt bằng tranh'. Đây là cuốn sách tóm lược lịch sử Việt Nam từ thời dựng nước cho đến ngày nay. Khuôn khổ sách theo dạng panorama, trải dài như một dòng chảy liên tục với nhiều tranh minh họa công phu, đậm chất lịch sử. Ấn phẩm được công chúng đánh giá cao.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã hội đàm với Bộ trưởng Park Bo Gyun về tình hình hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thời gian qua. Tại buổi hội đàm, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết Việt Nam và Hàn Quốc đã thiết lập quan hệ ngoại giao được 30 năm, quan hệ về văn hóa và kinh tế ngày càng phát triển mạnh mẽ. Trong thời gian qua, hai nước thường xuyên tổ chức các tuần văn hóa, lễ hội văn hóa và các sự kiện quảng bá trên từng lĩnh vực với nhiều cấp độ, đã để lại những dấu ấn sâu rộng trong quan hệ hợp tác giao lưu văn hóa giữa hai nước, giúp cho nhân dân 2 nước hiểu hơn về nền văn hoá của Việt Nam và Hàn Quốc.

Để tiếp tục thúc đẩy hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch trong thời gian tới, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đề nghị Bộ trưởng Park Bo Gyun tiếp tục hỗ trợ, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu giữa hai nước, đặc biệt chia sẻ kinh nghiệm phát triển các ngành công nhiệp văn hóa bởi Hàn Quốc đang rất thành công trong lĩnh vực này. Việt Nam hy vọng có thể học hỏi kinh nghiệm để đưa ngành công nghiệp văn hóa phát triển mạnh hơn nữa. Bên cạnh đó Việt Nam cũng mong muốn hợp tác với Hàn Quốc trong lĩnh vực điện ảnh, cộng tác với các nhà làm phim, các ban nhạc nổi tiếng của Hàn Quốc để sản xuất các chương trình nghệ thuật đặc sắc, qua đó tạo cơ hội để nhân dân Hàn Quốc hiểu sâu hơn về bản sắc văn hóa lâu đời của Việt Nam.

Ông Park Bo Gyun cho biết đã đến thăm Việt Nam 5 lần và rất yêu đất nước Việt Nam với phong cảnh đẹp, con người thân thiện, mến khách. Ông cũng đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa hai nước và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm thành công gắn kết sáng tạo và công nghệ thông tin, đồng thời cho biết trong thời gian tới sẽ tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực thể thao và du lịch để nhân dân hai nước có thêm cơ hội hiểu biết về nhau hơn nữa.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng giới thiệu với Bộ trưởng Park Bo Gyun những lon bia có in tên địa danh của 63 tỉnh thành của Việt Nam trong đó có quê hương ông.

Trước đó, buổi sáng cùng ngày tại Văn phòng đại diện xúc tiến Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc, ông Nguyễn Văn Hùng gặp và trao đổi với ông Lý Xương Căn - Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc.

Ông Hùng chia sẻ, quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước đến bạn bè quốc tế, kiều bào ở nước ngoài đó là Việt Nam luôn mong muốn là người bạn tốt với bạn bè thế giới để hợp tác cùng phát triển. Ông Hùng gửi lời cảm ơn đến những đóng góp của cộng đồng Việt Nam tại Hàn Quốc trong đó có dòng họ Lý và đại diện là ông Lý Xương Căn, người đã luôn tâm huyết, dành hết sức lực của mình để đóng góp cho đất nước trong đó có lĩnh vực du lịch.

Ông Hùng khẳng định, trong bối cảnh thế giới kinh tế số, Việt Nam không đứng ngoài quy luật đó. Việt Nam đã xác định kinh tế số phải chiếm 27% trong GDP. Thông qua đại dịch Covid-19, Chính phủ Việt Nam cũng thấy rõ hơn tầm quan trọng số hóa của ngành du lịch để quảng bá du lịch Việt Nam ra với thế giới. Hiện Bộ đang đánh giá sâu về du lịch và đang trình Chính phủ cho phép tổ chức Hội nghị thúc đẩy về du lịch quốc tế.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng gửi lời cảm ơn đến những đóng góp của cộng đồng Việt Nam tại Hàn Quốc.

"Sau đại dịch Covid-19, xu hướng du lịch của Hàn Quốc đang có nhiều thay đổi và sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Hơn lúc nào hết, chúng ta phải cùng nhau nghiên cứu tỉ mỉ để tìm ra cách tiếp cận mới với thị trường du lịch Hàn Quốc", ông Lý Xương Căn chia sẻ.

Ông Lý Xương Căn cũng đề nghị dựa trên những nền tảng vững chắc trong mối quan hệ của Việt Nam - Hàn Quốc, thời gian tới, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cần nghiên cứu để đề xuất Đảng, Nhà nước cho phép thành lập Trung tâm Văn hóa Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc để không ngừng thúc đẩy hơn nữa lĩnh vực này, qua đó thắt chặt thêm tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai quốc gia.

Về sự cần thiết phải có Trung tâm Du lịch - Văn hóa của Việt Nam tại Hàn Quốc như đề nghị của ông Lý Xương Căn, ông Hùng khẳng định đây là điều rất cần thiết nhằm giới thiệu, quảng bá văn hóa của Việt Nam đến bạn bè thế giới, nhất là quốc gia có mối quan hệ tốt đẹp như Hàn Quốc.