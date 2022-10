‘Bộ tứ vườn xanh’ độc đáo tại The Zei

Bộ tứ tiện ích độc đáo

Theo các chuyên gia bất động sản (BĐS), với sản phẩm ở phân khúc BĐS cao cấp, cư dân có yêu cầu cao về hệ tiện ích giúp gia tăng trải nghiệm sống. Bởi vậy, những dự án phát triển được môi trường sống văn minh đi kèm tiện ích đa dạng sẽ là yếu tố được khách hàng đánh giá cao. Thậm chí nhiều người cũng chấp nhận chi trả nhiều hơn để được sống gần gũi với thiên nhiên xanh mát và sở hữu cuộc sống tiện nghi trong tầm tay.

Tập đoàn HDMon đã gây ấn tượng mạnh trên thị trường BĐS khi kiến tạo dự án “thành phố thẳng đứng” The Zei. Khi sống tại đây, cư dân sẽ được “mục sở thị” 4 tiện ích đặc quyền tại tầng cao nhất của toà nhà bao gồm: vườn thiên văn, vườn sinh vật học, vườn picnic và vườn dạo bộ.

The Zei là một trong những dự án được chú trọng phát triển không gian xanh (Ảnh: HDMon Group)

Điểm đến đầu tiên là vườn sinh vật học, nơi được mô phỏng như một khu rừng nhỏ với thảm thực vật độc đáo đến từ các đới khí hậu khác nhau trên thế giới. Cây cỏ, hoa lá đan xen cùng thác nước trong mát được sắp xếp một cách nghệ thuật sẽ mang đến cuộc sống gần gũi thiên nhiên và tạo không gian hoàn hảo cho sự phát triển của con trẻ. Trẻ sẽ được quan sát thực tế môi trường sống của thực vật để tìm hiểu thêm về khoa học tự nhiên và có những giây phút "chơi mà học" mỗi ngày.

Trong khi đó, người yêu thích thiên hà có thể ngắm nhìn những vì tinh tú với trang bị kính viễn vọng chuyên nghiệp tại vườn thiên văn. Cả gia đình có thể cùng nhau đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi tìm hiểu những bí ẩn của không gian. Đây cũng là tiền đề nâng bước trẻ không ngừng khám phá và sáng tạo để thực hiện nhiều ý tưởng trong tương lai.

Vườn thiên văn mở ra cho trẻ những hiểu biết về vụ trũ bao la (Ảnh: HDMon Group)

Đại diện HDMon cho biết, với tiện ích vườn picnic tại tầng 42, cư dân của The Zei có thể tận hưởng những khoảnh khắc đáng nhớ cùng gia đình và bạn bè với những bữa tiệc BBQ như đi picnic ngoài trời. Khi đêm về, nơi đây lại trở thành không gian lý tưởng để mọi người vừa giao lưu vừa ngắm trăng sao và có thời gian thư giãn sau một tuần bận rộn.

Vườn picnic tại The Zei đem đến những bữa tiệc giao lưu, sum họp ấm áp cho cư dân (Ảnh: HDMon Group)

Bầu không khí thuần khiết còn được duy trì nhờ tiện ích phòng thiền - vốn được coi là điểm nhấn đặc biệt trong việc chăm sóc sức khỏe. Phòng thiền tại The Zei được thiết kế thoáng mát, tràn đầy nắng gió tự nhiên và tầm nhìn rộng mở, cho cư dân những giờ phút giải phóng tâm trí khỏi phiền muộn, căng thẳng và dành chỗ cho sự bình yên trong tâm hồn.

Có một góc riêng để tĩnh tâm tập thở 15 phút mỗi ngày, hay ngồi thiền trong không gian yên tĩnh khi ngày dài kết thúc không chỉ là một thói quen lành mạnh mà còn là một không gian sống lý tưởng của đa số cư dân hiện đại.

Không gian thiền tại The Zei giúp cư dân cân bằng thân - tâm - trí (Ảnh: HDMon Group)

Giải mã sức hút của “thành phố thẳng đứng”

Bên cạnh bộ tứ vườn xanh đã đi vào hoạt động, chuỗi tiện ích nội khu và ngoại khu tại The Zei cũng khẳng định dấu ấn về chất lượng cuộc sống tiện nghi, thời thượng với những trải nghiệm sống xứng tầm.

Được biết, The Zei tọa lạc ngay trung tâm mới của Hà Nội và nằm giữa 3 con đường đẹp bậc nhất Mỹ Đình. Các căn hộ được thiết kế khoa học, tối ưu về công năng, mỗi căn đều có mặt thoáng và tầm nhìn khoáng đạt. Cư dân tại đây còn được tận hưởng trọn vẹn những tiện ích ngoại khu đồng bộ như công viên hồ điều hoà rộng 18ha, sân vận động quốc gia Mỹ Đình, hệ thống trường học chất lượng hàng đầu Thủ đô và dễ dàng tiếp cận với các cơ sở giáo dục, y tế, vui chơi giải trí lớn...

Chủ đầu tư cho biết thêm, với thiết kế thông minh của "thành phố thẳng đứng", hệ thống tiện ích đều được tích hợp trong một tòa nhà như không gian sinh hoạt cộng đồng với thư viện hơn 1.000 đầu sách, bể bơi nước mặn bốn mùa, hệ thống chăm sóc sức khỏe xông hơi đá muối Himalaya, yoga & fitness…

Giữa một thành phố sôi động, The Zei được đánh giá là nơi “trú ẩn” bình an có thể đáp ứng đa dạng nhu cầu của cả cư dân ngoại quốc đề cao phong cách và chuẩn mực sống, hay cư dân trong nước chú trọng về tiện ích. Gia nhập cộng đồng The Zei, mỗi cư dân đều chia sẻ những giá trị chung là không gian sống hài hoà với thiên nhiên, văn hoá tôn trọng lẫn nhau và hệ tiện ích tiện nghi cho cả gia đình.

Dựa trên những tiêu chuẩn phát triển BĐS quốc tế, hệ tiện ích thẳng đứng trong toà nhà tại The Zei đã tạo nên chất sống hiện đại cho cộng đồng cư dân luôn hướng về những trải nghiệm trọn vẹn. Dự án đã và đang phát triển những căn hộ mà giá trị không chỉ nằm trên con số, hơn hết là sự hài lòng của khách hàng trong hành trình tạo dựng một cuộc sống lý tưởng.

Xuân Thạch