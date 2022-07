Bốn nhóm nhạc hàng đầu thế giới hát tại Việt Nam

Họ là những thần tượng đã chiếm trọn trái tim người hâm mộ Việt Nam lứa tuổi 8X, 9X với những ca khúc làm mưa làm gió các bảng xếp hạng âm nhạc, như Blue với All rise; The Moffatts với If life is so short, Miss you like crazy, Girl of my dreams; 911 với I do và A1 với Every time, Take on me, Like a rose…

Ban tổ chức tại cuộc họp báo.

Bên cạnh các nhóm nhạc quốc tế, HAY Glamping Music Festival sẽ đón chào sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ trẻ được khán giả vô cùng yêu thích như: Ngọt, Chillies, Da LAB, Trọng Hiếu, Hoàng Dũng…

Ông Hoàng Linh, đại diện đơn vị tổ chức sự kiện cho hay các nhóm nhạc này sẽ biểu diễn những bản nhạc quen thuộc của họ để khán giả Việt Nam có thể thoải mái hát theo. “Các huyền thoại sẽ đưa tất cả chúng ta trở về những năm tháng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và nhiều đam mê, đúng như chủ đề của lễ hội âm nhạc năm nay là Thanh xuân rực rỡ", ông Hoàng Linh nói.

Ban tổ chức cho biết, ban đầu họ có kế hoạch mời Westlife và Backstreet Boys nhưng vì không thể sắp xếp lịch diễn tại Việt Nam nên HAY Glamping Music Festival lần này chỉ có sự góp mặt của 4 nhóm nhạc. Tuy nhiên, ông Hoàng Linh cho hay sự kiện này sẽ được tổ chức thường niên và những nhóm nhạc nổi tiếng khác sẽ có mặt tại Việt Nam trong những năm tới.

Nhóm nhạc 911.

“Đối với chúng tôi, một lễ hội âm nhạc thành công không chỉ là bán hết toàn bộ vé hay được nhận những lời tung hô mà quan trọng là những trải nghiệm tuyệt vời mà nghệ sĩ đứng trên sân khấu cùng với hàng nghìn khán giả đến tham dự sẽ cảm nhận được. Năm nay là năm đầu tiên của HAY Glamping Music Festival. Sau này, chúng tôi mong muốn có thể tổ chức những lễ hội kéo dài vài ngày để sự kiện này trở thành điểm đến của nghệ thuật, vui chơi, trải nghiệm dành cho nhóm bạn, gia đình và cả du khách nước ngoài,” ông Hoàng Linh nói.

Nhóm nhạc Da LAB.

Trong buổi họp báo công bố dự án, BTC cũng hé lộ dự án video ca nhạc (MV) quảng bá du lịch Việt Nam của nhóm The Moffatts.

Theo đó, nhóm nhạc này sẽ quay 4 MV tại 4 điểm du lịch tuyệt đẹp của Việt Nam. Từ phía The Moffatts, các chàng trai bày tỏ niềm hạnh phúc vào háo hức khi được quay trở lại Việt Nam: “Việt Nam là đất nước vô cùng xinh đẹp, chúng tôi đã từng đến đây biểu diễn và có những trải nghiệm rất tuyệt vời. Đồ ăn ngon, con người thân thiện. Nhưng với dự án này, chúng tôi muốn cảm nhận Việt Nam một cách chậm hơn, sâu hơn và nghiêm túc hơn. Không chỉ là những nghệ sỹ, chúng tôi sẽ trở thành những du khách muốn lan toả vẻ đẹp nơi đây thông qua hành trình cùng HAY Festival.”

HAY Glamping Music Festival diễn ra từ 10-23h30 ngày 6/8 tại Công viên Yên Sở, Hà Nội.

