'Bỗng dưng trúng số' kéo gần 2 triệu khán giả Việt ra rạp, đạt doanh thu khó tin

Bộ phim Bỗng dưng trúng số ra rạp từ ngày 23/9 và liên tục dẫn đầu doanh thu phòng vé trong suốt 18 ngày liền. Sau khi trở thành phim Hàn có doanh thu trăm tỷ đầu tiên tại Việt Nam vào ngày 2/10, tính đến hết ngày 9/10, Bỗng dưng trúng số có gần 2 triệu lượt vé bán ra, vượt mốc 150 tỷ doanh thu.

Với thành tích này, Bỗng dưng trúng số đã lọt Top 3 phim có doanh thu cao nhất phòng vé Việt năm 2022 chỉ sau Phù thuỷ tối thượng trong đa vũ trụ hỗn loạn (Doctor Strange In The Multiverse Of Madness - 200,5 tỷ đồng) và Minions: Sự trỗi dậy của Gru (Minions: The Rise of Gru - 199,6 tỷ).

Phim ngập các tình huống hài hước.

Lấy đề tài quân đội nhưng đạo diễn Park Gyu Tae chọn hướng đi khác biệt khi xây dựng Bỗng dưng trúng số thành một bộ phim thuần giải trí, hài hước và ngập tiếng cười. Sự tài tình của đạo diễn còn nằm ở việc khéo léo bố trí đất diễn vừa vặn và tạo được nét riêng cho tuyến nhân vật cả chính lẫn phụ.

Trong lần đầu đóng chính trên màn ảnh, nam diễn viên Ko Kyoung-pyo chinh phục người hâm mộ bằng những biểu cảm đáng yêu khi hóa thân thành anh lính Hàn Quốc (Chun Woo) tưởng may mắn nhưng hoá xui xẻo vì để vuột mất tấm vé số triệu đô. Mọi phân cảnh của Ko Kyoung-pyo đều cực kỳ đắt giá khi mang lại hiệu ứng tiếng cười lớn cho phim nhờ vào cách thể hiện cảm xúc đa dạng, từ điệu cười nắc nẻ khi biết mình trúng số, đến muôn vàn trạng thái hoang mang trong những tình huống éo le.

Một cảnh trong phim.

Nam diễn viên Ko Kyoung-pyo đã quay clip gửi lời cảm ơn khán giả Việt khi nhận thông tin Bỗng dưng trúng số trở thành phim Hàn Quốc đạt doanh thu cao nhất mọi thời đại tại Việt Nam. "Là một diễn viên chính trong phim, mình rất tự hào và hạnh phúc khi nhận được tình yêu thương từ khán giả Việt Nam. Mặc dù không thể gặp gỡ và giao lưu trực tiếp với mọi người nhưng mình vẫn luôn nhớ đến tình cảm của các bạn khán giả Việt Nam", Ko Kyoung-pyo chia sẻ.

Dàn diễn viên của Bỗng dưng trúng số cũng đồng loạt gửi lời cảm ơn khán giả Việt Nam bằng cách ghi những lời yêu thương lên giấy cực đáng yêu.