Hôm thứ Sáu vừa qua (8/11), Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) đưa thông báo chính thức phủ nhận những thông tin cho rằng họ duy trì liên lạc với Pep Guardiola, người đang dẫn Man City.

Chủ tịch CBF, Ednaldo Rodrigues, phủ nhận việc liên lạc với Guardiola tại một cuộc họp báo, trong đại hội đồng bất thường của liên đoàn.

Brazil phủ nhận liên hệ mời Pep Guardiola làm HLV trưởng. Ảnh: Diario AS

“Guardiola là một trong những chiến lược gia vĩ đại nhất thế giới. Nhưng chúng tôi không thực hiện bất kỳ hình thức liên lạc nào đối với ông ấy. HLV trưởng của đội tuyển Brazil là Dorival Junior”, Rodrigues tuyên bố.

Những tin tức đầu tiên nói về việc Brazil liên hệ với Pep xuất hiện trên The Athletic, trang thể thao chuyên sâu liên kết với báo The New York Times.

The Athletic cho rằng CBF đã duy trì “một số liên hệ” trong suốt năm nay với Guardiola, cũng như đang chuẩn bị một động thái lớn để thuê HLV người Tây Ban Nha. .

Pep Guardiola là một trong những cái tên được nhắc đến ở Brazil sau World Cup 2022, bên cạnh Carlo Ancelotti và Zinedine Zidane. Bản thân ông cũng luôn đáp lại bằng những lời khen ngợi đối với Canarinha mỗi khi được báo chí đặt câu hỏi.

Brazil hiện được dẫn bởi Dorival Junior. Tháng 10 vừa qua, Canarinha tạm vượt khó với 2 chiến thắng ở vòng loại World Cup 2026 trước Chile và Peru, để lên vị trí thứ 4 khu vực Nam Mỹ.

Ngày 14/11, Brazil có chuyến làm khách đến Venezuela, sau đó tiếp đón Uruguay. Cả hai trận đấu được dự báo rất khó khăn.