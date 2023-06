Ngày 12/6, New York Post đưa tin Britney Spears phủ nhận cáo buộc sử dụng ma tuý. "Mọi người đang nói những điều không đúng, thật đáng buồn". Nữ ca sĩ cho biết, đây là những thông tin bịa đặt, sai lệch.

"Tôi buồn hơn khi đang cố gắng để mọi thứ trở nên tốt đẹp, nhưng điều đó vẫn không đủ. Mọi người quay lưng lại và nói xấu, điều đó làm trái tim tôi tan nát", nữ ca sĩ chia sẻ.

Hiện tại, luật sư của Britney Spears - Mathew Rosengart, cũng vừa gửi thư tới Dailymail yêu cầu gỡ bài báo sai sự thật và đề nghị mở cuộc điều tra nội bộ về vấn đề này. Luật sư bác bỏ cáo buộc nữ ca sĩ sử dụng ma túy, chỉ trích bài báo mang tính quấy rối, phỉ báng cô và bóc lột trẻ vị thành niên.

Britney Spears phủ nhận cáo buộc dùng ma túy.

Trước đó, tờ Dailymail đăng bài viết của nhà báo Daphne Barak xoay quanh nghi vấn Britney Spears lạm dụng ma túy. Theo đó, cựu vũ công Kevin Federline - chồng cũ nữ ca sĩ - nói với nhà báo: "Tôi sợ rằng cô ấy đang sử dụng ma túy. Tôi đã cầu nguyện ai đó sẽ công khai chuyện này và cô ấy sẽ thức tỉnh. Cô ấy là mẹ của các con trai tôi".

Cùng ngày, Kevin Federline - chồng cũ của Britney Spears cũng lên tiếng bảo vệ cô trước cáo buộc sử dụng chất kích thích. "Đây là những cáo buộc sai lệch làm mồi nhử cho các bài báo", anh nói trong phẫn nộ.

Britney Spears sinh năm 1980, là ca sĩ, nhạc sĩ, vũ công và diễn viên người Mỹ. Cô được cho là người có ảnh hưởng đến sự hồi sinh của dòng nhạc teen pop trong những năm 1990 - 2000. Nữ ca sĩ còn còn được mệnh danh là 'Công chúa nhạc pop'. Một số bản hit của nữ ca sĩ được nhiều khán giả biết đến như: Toxic, Gimmi more, Criminal, Baby one more time...