Ngày 23/11, nhiều người dùng mạng xã hội chia sẻ nhận được lightstick in logo sàn tiền ảo và quạt in logo một tổ chức cá độ bất hợp pháp, đặt vấn đề về trách nhiệm của đơn vị tổ chức đêm diễn của nhóm nhạc Westlife thuộc khuôn khổ The Wild Dreams Tour tại TP.HCM.

"Đây có phải là hành vi 'lùa gà' báo chí thường cảnh báo không? Ban tổ chức đã làm gì với với show quốc tế và thần tượng của chúng tôi vậy?", một tài khoản ẩn danh đăng đàn, thu hút hàng nghìn lượt tương tác.

Phối hợp với công an lập biên bản bên phát lightstick, quạt

Bà Đỗ Thu Giang - đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Truyền thông AMO Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty AMO), đơn vị tổ chức đêm nhạc Westlife cho biết một số tổ chức đã tự ý phát quạt, lightstick và nước có in logo cho người đến xem chương trình.

Ban đầu, việc phát 15.000 lightstick và quạt do nhà tài trợ thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. Sau đó, các tổ chức này đã phát các đồ vật tương tự có in logo quảng cáo bất hợp pháp bên ngoài khu vực SVĐ Thống Nhất nên nhân viên bảo vệ không hay biết để xử lý.

Quạt và lightstick in logo - hành vi quảng cáo bất hợp pháp.

"Công ty không hợp tác với các tổ chức này. Sau đêm diễn 22/11, chúng tôi đã phối hợp công an phường 6, Quận 10 lập biên bản các tổ chức kinh doanh cá độ bất hợp pháp phát sản phẩm cho khán giả vào xem chương trình", bà Giang cho hay.

Về trách nhiệm của ban tổ chức, đại diện Công ty AMO thừa nhận lần đầu tổ chức đêm diễn cho nhóm nhạc quốc tế nên không tránh khỏi sai sót. Đại diện Công ty xin lỗi và hứa khắc phục trong những chương trình sau.

Trả lời quanh co, mập mờ

Không chỉ lightstick, logo của sàn tiền ảo xuất hiện đầy đủ trên các áp phích, băng rôn trong và ngoài khu vực SVĐ Thống Nhất. Nhiều câu hỏi được đặt ra với Công ty AMO về nghi vấn nhận tài trợ từ sàn này rồi trả quyền lợi bằng quảng cáo bất hợp pháp.

Phần trả lời của đại diện Công ty AMO khá quanh co, mập mờ. Đầu tiên, bà Giang nói băng rôn treo bên ngoài SVĐ Thống Nhất do fanclub (cộng đồng người hâm mộ) nhóm Westlife tại Việt Nam tự ý treo. "Thời gian qua, băng rôn kém thẩm mỹ này bị hiểu nhầm là ấn phẩm quảng cáo của ban tổ chức", người này nói.

Khi phóng viên tiếp tục cung cấp hình ảnh cho thấy tấm áp phích bên trong SVĐ vẫn có logo của sàn tiền ảo bị bôi mờ, bà Giang phản hồi: "Chúng tôi nhận lỗi đã không kiểm soát kỹ, gây ảnh hưởng đến chương trình. Ngay khi phát hiện ra, ban tổ chức đã họp đội ngũ để kiểm điểm, nhắc nhở".

Logo sàn tiền ảo xuất hiện trong và ngoài SVĐ.

Khi bị cho là đổ lỗi, né tránh trách nhiệm, phía công ty phản hồi: "Chúng tôi cho phép fan đặt áp phích, treo băng rôn. Khi phát hiện có logo đã yêu cầu xóa mới được đặt. Chúng tôi khẳng định không làm việc với sàn tiền ảo này để đưa logo vào các ấn phẩm của chương trình".

Khâu tổ chức nghiệp dư

Trước đó, VietNamNet thông tin Công ty AMO - đơn vị tổ chức đêm nhạc Westlife gây tranh cãi bởi khâu tổ chức nghiệp dư, yếu kém.

Đầu tiên, Công ty AMO thông báo mở thêm khu đứng CAT 7 chính giữa, gần sân khấu (phía sau khu CAT 2) với mức giá 600 nghìn đồng.

Một bộ phận khán giả bức xúc, cảm thấy không công bằng vì ngoài việc đứng xem chương trình, khu CAT 7 được hưởng quyền lợi về tầm nhìn hơn hẳn các khu khác, trong khi giá vé chỉ bằng 1/2 - 1/3. Nhất là khu này được mở bán vé sát ngày diễn, những người đã mua vé cả tháng trước đó không thể thay đổi lựa chọn.

Trong đêm diễn 21/11, một số khán giả ngồi từ khu VIP đến các khu xa sân khấu than phiền bị giàn giáo, nhà bạt chắn tầm nhìn. Một số khu chịu cảnh ghế bẩn, chỗ ngồi đọng nước và nhiều rác.

Khán giả bức xúc chi tiền triệu lại chỉ thấy giàn giáo, nhà bạt.

Phía công ty phản hồi tất cả khu vực đều có số lượng nhất định vị trí ngồi có thể bị che chắn tầm nhìn, ghế hỏng hoặc xấu. Vì vậy, họ không bán vé toàn bộ vị trí mà để dành một lượng dự phòng cho các trường hợp cần đổi chỗ.

"Tất cả khu đều sẽ có những vị trí đẹp và kém. Chúng tôi mong muốn những khán giả cùng hạng vé có tầm nhìn đồng đều nhưng điều này gần như không thể", bà Giang cho hay.

Về vấn đề vệ sinh, người đại diện nói do mưa lớn trước đó khiến khán đài bẩn, đọng nước, đã cho nhân viên quét dọn nhưng chưa hoàn toàn sạch sẽ.

Với việc mở thêm khu đứng CAT 7, họ khẳng định không ảnh hưởng các khu còn lại, đảm bảo khán giả sẽ ngồi đúng số ghế dựa trên số thứ tự mua vé trước đó nhưng từ chối bình luận yếu tố "không công bằng" mà dư luận đề cập.