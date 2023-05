Tới dự lễ cắt băng khánh thành có Đại sứ Đức Guido Hidner, Đại sứ Singapore Jaya Ratnam, Cục phó Cục Hợp tác quốc tế Bộ VHTT&DL Trịnh Quốc Anh, Giám đốc Công viên Nước Hồ Tây - Nguyễn Thị Vân, hoạ sĩ Nguyễn Thu Thủy...

Bức tranh gốm do Nguyễn Thu Thủy thiết kế với nguồn kinh phí do Đại sứ quán Đức tài trợ nhân kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt - Đức vào năm 2020. Nhưng do dịch Covid - 19 nên đến thời điểm này bức tranh mới hoàn thành.

Với mong muốn thể hiện tình cảm gắn bó của nhiều người Việt Nam từng sống và học tập tại Đức, họa sĩ Thu Thủy đã phác thảo bức tranh mở đầu với các em bé vui tươi đang vẫy cờ Việt Nam và Đức trước khung cảnh điện gió tràn đầy năng lượng ở biển Bắc nước Đức. Tiếp đến là khung cảnh thiên nhiên và các công trình kiến trúc tiêu biểu của các thành phố nổi tiếng ở Đức như: Hamburg, Berlin, Frankfurt, Dresden, Cologne, Mainz, Leipzig, Munich…

Tại buổi lễ khánh thành, Đại sứ Guido Hidner hào hứng giới thiệu về ý nghĩa của các công trình kiến trúc được thể hiện trên tác phẩm tranh gốm. Ông nhấn mạnh hình ảnh các em bé ở đoạn đầu tranh tượng trưng cho tương lai của tình hữu nghị giữa Đức và Việt Nam, truyền đi thông điệp về tình hữu nghị bền chặt giữa hai nước và những mục tiêu cao đẹp mà cả hai dân tộc cùng hướng tới trong đó có việc gìn giữ các di sản kiến trúc như một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần.

Họa sĩ Thu Thủy chia sẻ đây là bức tranh gốm chị tâm huyết như một lời tri ân tới nước Đức. Năm 2005, sau khi đạt giải B giải Báo chí Quốc gia cho loạt bài viết về di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Việt Nam, Thu Thủy đã nhận được học bổng tham dự khóa báo chí 2 tháng tại trung tâm báo chí quốc tế Berlin do InWent tổ chức.

Hoạ sĩ Nguyễn Thu Thuỷ và Đại sứ Đức Guido Hidner tại Việt Nam.

Trong thời gian này chị đã được đi thăm quan nhiều thành phố ở Đức và châu Âu. Các công trình gắn gốm của Hundertwasser tại Darmstadt (Đức) và của kiến trúc sư Antonio Gaudi tại Barcelona (Tây Ban Nha) đã truyền cảm hứng cho Thu Thủy về việc ứng dụng gốm trang trí các công trình kiến trúc ngoài trời. Trở về Hà Nội chị đã bắt tay vào viết dự án Con đường Gốm sứ ven sông Hồng – quà tặng Thăng Long Hà Nội 1000 năm.

Bức tranh gốm Tình hữu nghị Việt Đức với những gam màu tươi sáng trẻ trung hiện đại đã làm thay thay đổi hẳn cảnh quan vốn là một bức tường vẽ graffiti lộn xộn. Những tone màu trang nhã và có chiều sâu của gốm khiến bức tường trở nên sang trọng với những hình ảnh mang nét đẹp thiên nhiên, văn hóa và kiến trúc mang tính biểu tượng của nước Đức.

Bức tranh gốm là món quà ý nghĩa mà Đại sứ quán Đức gửi tới nhân dân thủ đô và cũng là tác phẩm tâm huyết của họa sĩ Thu Thủy bày tỏ tình cảm quý mến của nhân dân Việt Nam đối với nước Đức.

An Na