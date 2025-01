Phát hiện ung thư thực quản ngay lần đầu nội soi đường tiêu hóa

Gần đây, ông T.N.H. (66 tuổi, trú tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) đến Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC khám với triệu chứng khó thở, thi thoảng có tiếng rít khi thay đổi thời tiết, kèm theo nuốt vướng, ợ hơi, ợ chua nhiều. Nhưng bệnh nhân chưa từng làm nội soi tiêu hóa.

Khai thác bệnh sử, bệnh nhân có hút thuốc lào lâu năm, viêm mũi xoang cấp mủ, trào ngược họng - thanh quản, viêm phế quản… đang theo dõi và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) tại MEDLATEC.

Bác sĩ chỉ định bệnh nhân làm nội soi đại tràng, thực quản, dạ dày, tá tràng bằng phương pháp nội soi NBI phóng đại.

Nội soi NBI phóng đại giúp dễ dàng nhận biết các tổn thương bất thường trong đường tiêu hóa

Thực quản có tổn thương dạng phẳng, kích thước xấp xỉ 1cm. Dưới nội soi NBI phóng đại thấy vùng niêm mạc màu nâu, cấu trúc quai mạch nội nhú ngoằn ngoèo không đồng đều, được phân loại type B1.

Các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân mắc ung thư thực quản giai đoạn sớm nên lấy mẫu bệnh phẩm làm mô bệnh học. Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy, tổn thương là ung thư thực quản tế bào vảy.

Ekip bác sĩ thực hiện nội soi và điều trị ung thư thực quản bằng phương pháp ESD cho bệnh nhân

Bệnh nhân được xử trí bằng phương pháp cắt tách niêm mạc qua nội soi (ESD). ESD là phương pháp hiện đại nhất thế giới về điều trị ung thư sớm bằng nội soi, không cần phẫu thuật tại Trung tâm Tiêu hoá, Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC.

Xử lý ung thư tại vị trí khó bằng phương pháp hiện đại nhất thế giới

ThS.BS nội trú Lưu Tuấn Thành - Trưởng chuyên khoa Tiêu hóa của Bệnh viện cho hay, dù đã trải qua nhiều ca điều trị bằng phương pháp ESD ở vị trí thực quản, tuy nhiên trường hợp của bệnh nhân T.N.H. là một ca bệnh khó, bởi một số lý do sau:

- Tổn thương nằm ở ngay cơ thắt thực quản trên, đây là vị trí hẹp nhất của lòng thực quản nên khó khăn trong can thiệp.

- Vị trí can thiệp nằm gần ngã ba hầu họng có thể khiến dịch tiêu hóa, máu dễ trào vào đường thở gây suy hô hấp. Do đó, để thực hiện thủ thuật an toàn cho bệnh nhân phải kiểm soát đường thở bằng ống nội khí quản.

- Bệnh nhân có tiền sử mắc COPD, mặc dù đang trong đợt điều trị ổn định nhưng chức năng hô hấp đã giảm so với bình thường.

Bằng sự xử trí khéo léo, kết hợp với hỗ trợ của máy móc, công nghệ hiện đại, ekip bác sĩ đã kết thúc ca thủ thuật an toàn sau khoảng 1 giờ 30 phút. Toàn bộ phần tổn thương tại thực quản của bệnh nhân H. đã được cắt tách.

Tổn thương ở thực quản được cắt tách thành công bằng phương pháp ESD hiện đại

Tiếp đó, phần tổn thương sau cắt tách được làm mô bệnh học và kết quả khẳng định, tổn thương là ung thư giai đoạn sớm. Bệnh nhân được hẹn kiểm tra lại sau 6 tuần.

PGS.TS Nguyễn Thị Vân Hồng - Chuyên gia cấp cao khoa Tiêu hóa, Hệ thống Y tế MEDLATEC chia sẻ: “Với một bệnh nhân đã lớn tuổi, lại có bệnh nền COPD đang điều trị nhiều năm như ông H., nếu không phát hiện sớm và thực hiện ESD thì bệnh nhân sẽ phải thực hiện cắt thực quản; đây là một phẫu thuật lớn và nhiều nguy cơ, tiên lượng sau phẫu thuật không quá tốt. Vì vậy, quyết định lựa chọn ESD để giải quyết tổn thương ở giai đoạn sớm là rất đúng đắn”.

Tầm soát ung thư đường tiêu hóa sớm - Bí kíp chiến thắng “tử thần”

Ung thư thực quản là nguyên nhân gây tử vong thứ 6 trong các loại ung thư. Ở Việt Nam, ung thư thực quản có tỷ lệ mắc mới đứng thứ 15 và tỷ lệ tử vong đứng thứ 11. Hằng năm, có khoảng hơn 2.000 ca mắc mới, thường có tiên lượng xấu nhất trong các ung thư của đường tiêu hoá.

Bác sĩ khuyến cáo, người dân cần thực hiện kiểm tra sức khỏe tổng quát 1-2 lần/ năm và tầm soát ung thư định kỳ với đối tượng có nguy cơ cao mắc ung thư thực quản như: Người trên 50 tuổi; Người lạm dụng rượu, bia, thuốc lá; Người thừa cân, béo phì; Người có bệnh lý về thực quản (loét, Barrett…).

Trong chẩn đoán ung thư đường tiêu hóa sớm hiện nay, phương pháp nội soi NBI phóng đại có ưu điểm vượt trội so với nội soi thông thường. Kỹ thuật nội soi NBI sử dụng dải tần ánh sáng hẹp giúp tầm soát và phát hiện sớm các dấu hiệu ung thư.

Cùng với đó, ESD là kỹ thuật điều trị triệt để những tổn thương ung thư, hoặc ung thư sớm mà không cần phẫu thuật, tức bệnh có thể điều trị khỏi gần như hoàn toàn. Thậm chí, nhiều bệnh nhân đã làm ESD không phải điều trị hóa chất sau đó.

Trung tâm Tiêu hóa MEDLATEC là nơi quy tụ nhiều bác sĩ giỏi cùng hệ thống máy móc hiện đại

Hệ thống máy nội soi hiện đại được đầu tư đồng bộ tại MEDLATEC

Ung thư đường tiêu hóa diễn biến thầm lặng, không có triệu chứng rõ ràng nên chủ động tạo lập thói quen kiểm tra sức khỏe định kỳ là biện pháp hữu hiệu để kiểm soát sức khỏe tốt nhất.

Bích Đào