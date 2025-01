Cùng với toàn hệ thống, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh Cà Mau đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) nhằm hình thành nền tảng Kho bạc số, góp phần xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Ðó là những kết quả đáng ghi nhận của KBNN tỉnh trong công tác cải cách hành chính (CCHC), hiện đại hoá đơn vị thời gian qua.

Nhân viên KBNN Cà Mau tăng cường ứng dụng CNTT, chủ động tham gia cách mạng công nghiệp 4.0, từng bước hình thành Kho bạc số.

Ông Dương Hữu Tảng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, phấn khởi: "Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp hữu hiệu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương phục vụ tốt điều hành thu, chi ngân sách Nhà nước (NSNN), KBNN tỉnh còn đẩy mạnh công tác CCHC, chuyển đổi số, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu quả quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có giao dịch với KBNN, giải quyết tốt các công việc nội bộ, góp phần hướng đến Kho bạc số năm 2030”.

Trên cơ sở ứng dụng CNTT và chia sẻ thông tin, dữ liệu điện tử, KBNN tỉnh đã thực hiện đơn giản hoá về hồ sơ, thủ tục hành chính (TTHC) và nội dung kiểm soát thanh toán, rút ngắn thời gian giải quyết. Ðồng thời, công bố, công khai, cập nhật, niêm yết kịp thời 11 TTHC thuộc lĩnh vực KBNN. Theo đó, hướng dẫn, giải thích, cung cấp các thông tin về TTHC cho cá nhân, tổ chức có giao dịch với hệ thống KBNN Cà Mau để đảm bảo việc thực hiện TTHC được thuận lợi.

KBNN tỉnh còn hiện đại hoá thu NSNN, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu nộp, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, phục vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong giải quyết TTHC theo lộ trình hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính. Hiện nay, KBNN tỉnh cung cấp 100% TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Hầu hết các khoản thu, chi NSNN qua KBNN được thực hiện trực tuyến, thanh toán qua ngân hàng.

Ðến nay, KBNN tỉnh đã mở rộng mạng lưới phối hợp thu với 12 ngân hàng trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức nộp thuế. Triển khai hoàn thuế điện tử, truyền, nhận thông tin hoàn trả NSNN điện tử giữa Tổng cục Thuế và KBNN, nhằm cải cách TTHC và hiện đại hoá công tác thu NSNN trên địa bàn. Ðược biết, thu ngân sách năm 2024 do ngành thuế quản lý trên 5.800 tỷ đồng; số thu qua ngân hàng chiếm gần 100% số thu NSNN.

Ðơn vị xác định rõ trách nhiệm của mỗi công chức trong từng quy trình tiếp nhận, giải quyết TTHC và việc giải quyết kịp thời, đúng hạn TTHC theo thẩm quyền được gắn với trách nhiệm của từng cá nhân trong thực hiện các quy trình về giải quyết TTHC. Theo đó, tổng số hồ sơ nhận giải quyết năm 2024 là 308.503 hồ sơ (số mới tiếp nhận trực tuyến là 292.738 hồ sơ). Kết quả, đã giải quyết 308.503 hồ sơ; trong đó, số hồ sơ trả đúng hạn là 308.421 hồ sơ, số hồ sơ trả quá hạn là 82 (nguyên nhân chủ yếu do cuối năm lượng hồ sơ cao, hệ thống đường truyền chậm).

Hệ thống KBNN tỉnh tăng cường ứng dụng CNTT, từng bước hình thành Kho bạc số. Hiện cơ sở hạ tầng CNTT của KBNN tỉnh (hệ thống máy chủ, máy trạm, trung tâm dữ liệu...) được đầu tư và phát triển đầy đủ, đồng bộ, đáp ứng mục tiêu hiện đại hoá. Hệ thống an toàn CNTT của đơn vị theo chuẩn thông lệ quốc tế; chính sách an toàn bảo mật thông tin được xây dựng, triển khai, qua đó đã hạn chế tối đa các nguy cơ gây mất an toàn thông tin, giúp các hệ thống ứng dụng CNTT của KBNN tỉnh hoạt động ổn định, an toàn và hiệu quả.

Ðồng thời, số hoá các nghiệp vụ thuộc KBNN và cung cấp dữ liệu mở về tài chính - NSNN thông qua việc nâng cấp, phát triển Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạc, các hệ thống liên quan thành Hệ thống thông tin ngân sách và kế toán Nhà nước số dựa trên công nghệ hiện đại, cho phép cung cấp các dịch vụ số, phục vụ tốt nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn có khả năng truy cập, khai thác thông tin rộng rãi.

Kho bạc Nhà nước tỉnh khuyến cáo các đơn vị sử dụng ngân sách tiếp tục sử dụng chương trình cảnh báo rủi ro của KBNN trên thiết bị di động để giám sát các khoản chi NSNN của đơn vị; kịp thời phát hiện, thông báo cho KBNN các khoản chi bất thường và chấp hành nghiêm các quy định về quản lý chứng thư số. Kết quả, toàn tỉnh có 100% đơn vị giao dịch đã cài đặt sử dụng.

Cùng với đó, vận hành thông suốt Hệ thống TABMIS (Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc) và các chương trình ứng dụng khác; Hệ thống thanh toán bù trừ điện tử, thanh toán liên kho bạc điện tử, thanh toán song phương điện tử, dịch vụ công trực tuyến... góp phần nâng cao thao tác, khả năng truy vấn, khai thác tốt báo cáo, tiết kiệm tài nguyên hệ thống. Phối hợp tốt với đơn vị khai thác tiện ích, xử lý hồ sơ chứng từ trên môi trường mạng của dịch vụ công trực tuyến KBNN cũng như các phần mềm ứng dụng khác hiệu quả, góp phần hiện đại hoá hệ thống KBNN tỉnh.

Theo Hồng Nhung (Báo Cà Mau)