Cá rô, cá quả đội giá gấp đôi, người mua và người bán cùng 'méo mặt'

Đã hơn 2 tháng nay bận bịu quay cuồng với công việc, cuối tuần qua, anh Nguyễn Hoàng Lâm, 29 tuổi (Thanh Trì, Hà Nội) mới có chút thời gian thảnh thơi ra chợ, mua đồ về nấu một bữa cơm gia đình. Và anh Lâm đã tỏ ra khá “sốc” sau thời gian dài không ra chợ.

Nhiều loại cá tươi tăng giá gấp đôi so với dịp đầu năm.

“Tôi có nghe báo chí và cả vợ nói rằng giá cả leo thang, mọi thứ đều đắt đỏ nhưng có đi thực tế mới thấy giá tăng mạnh thế nào”, anh Lâm chia sẻ.

Vì mê mẩn món canh cá rô nên vừa ra đến chợ, anh Lâm lập tức tìm hàng rau cải và cá. Khi mua hàng, người bán nói giá khiến anh Lâm giật mình: “Mớ cải ngọt bé tí tôi vẫn thường mua để nấu canh cá, trước có 8.000 đồng mà bây giờ 15.000 đồng. Cá rô thì loại to tăng giá kiểu to, bé tăng kiểu bé nhưng đều đắt từ gấp rưỡi cho đến gấp đôi so với mấy tháng trước”.

Tương tự, anh Hà Long 35 tuổi (Đống Đa, Hà Nội) bảo: “Thèm món cá quả kho tiêu, tôi ra chợ Ngô Sỹ Liên dự định mua một con khoảng 2kg, nhưng nghe người bán báo giá 170.000 đồng/kg mà tôi chùn tay. Trước đây, giá loại cá này chỉ khoảng 70.000 đồng/kg”.

Theo khảo sát, ngoài rau xanh, thịt lợn, thịt gà thì cá là mặt hàng tăng giá mạnh nhất. Tại chợ Thành Công B (Đống Đa, Hà Nội), cá rô phi, khoảng trên dưới 1kg giá dao động khoảng 55.000 - 60.000 đồng/kg, cá điêu hồng khoảng 65.000 đồng/kg, đắt hơn khoảng 20.000 - 25.000 đồng/kg so với dịp đầu năm. Các loại cá trắm cỏ, cá chép cũng tăng giá khoảng 40.000 đồng/kg so với trước đó. Như vậy, nếu mua một con cá trọng lượng hơn 2 kg thì người mua sẽ phải "móc túi" thêm 80.000 đồng.

Giá cá lăng đang ở mức 125.000 - 135.000 đồng/kg, cao hơn khoảng 30.000 đồng so với dịp đầu năm.

Cá biệt loại cá quả ta có giá khoảng 125.000 - 130.000 đồng/kg, cao hơn tới 50.000 đồng/kg so với đầu năm. Loại cá hương được coi là đặc sản này này ở một số chợ trung tâm như chợ Ngô Sỹ Liên, chợ Văn Chương thậm chí còn đang ở mức giá 150.000 - 160.000 đồng/kg.

Ông Nguyễn Văn Chanh, tiểu thương bán cá tại chợ Thành Công B nói: “Giữa lúc giá cả leo thang như thế này thì cá cũng không ngoại lệ. Dù hàng hóa thì vẫn dồi dào, sẵn có nhưng giá nhập loại cá nào cũng tăng giá gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi so với thời điểm Tết Nguyên đán, do đó chúng tôi cũng phải tăng giá bán theo chứ không còn lựa chọn nào khác”.

Việc giá cá quá đắt không chỉ khiến người mua bức xúc mà còn khiến người bán cũng mệt mỏi theo. Một tiểu thương bán cá ở chợ Vĩnh Tuy nói: "Thời buổi kinh tế khó khăn, bán được hàng đã khó nhưng giữ được khách còn khó hơn. Giờ nếu tăng giá bán lên thì lại sợ mang tiếng "đuổi khách", còn nếu không tăng thì giá nhập đắt hơn giá bán, làm sao trụ nổi".

Khi được hỏi về nguyên nhân tăng giá, nhiều người bán cho biết, giá xăng dầu tăng khiến chi phí vận chuyển tăng theo, các mặt hàng do đó càng trở nên đắt đỏ.

