EPIC gồm 11 bài: Had me at hello, Chẳng cần Paris hay L.A, Nicot!ne (new version), Love you, bae! (new version), Điệu nhảy cuối cùng, Interlude, The fool, The sun, em khong the lam nhung dieu bat thuong voi nhung nguoi binh thuong (epic love), Cho đến khi... và To the moon (new version).

Album khai thác các nhánh nhỏ của rock như funk rock, rock ballad, British rock, folk rock, alternative rock bên cạnh pop và ballad.

Các bài hát nối thành vòng lặp của tình yêu, mở đầu bằng bài pop pha jazz Had me at hello về chàng trai yêu từ cái nhìn đầu tiên, trao hết tình cảm cho đối phương.

Sau những ngày vui trong Chẳng cần Paris hay L.A, cuộc tình phát sinh nhiều vấn đề. Chàng trai trải qua đỉnh điểm đau khổ, dằn vặt và tức giận trong Nicot!ne, đến Love you, bae! mới chấp nhận buông bỏ.

Chuỗi bài Interlude, The fool, The sun là giai đoạn chàng trai bước ra bóng tối, gặp được người mới rạng rỡ như ánh mặt trời. Bài epic love được hooligan. thích nhất vì phản ánh con người mình: lãng mạn, ngông cuồng và nhiều khao khát.

Ca sĩ, nhạc sĩ hooligan..

Hai bài Cho đến khi... và To the moon khép lại album với chuyện tình viên mãn như mơ.

Toàn bộ sáng tác dựa trên cảm xúc, trải nghiệm thật nên hooligan. ví album EPIC như chiếc la bàn đưa anh ra khỏi quãng thời gian khủng hoảng.

"Tôi làm album để đào sâu tâm hồn, hiểu mình nhiều hơn, lắng lại những cảm xúc và đánh dấu một giai đoạn đầy biến động của tuổi trẻ", 9X nói.

hooligan. không cố viết lời tiếng Anh cho phần lớn bài hát trong EPIC. Anh thường sáng tác giai điệu, sau đó tùy vào câu chuyện muốn kể sẽ chọn ngôn ngữ phù hợp. Việc viết nhạc tiếng Anh cũng là cách chàng trai trau dồi, nâng cao ngoại ngữ.

Album này, hooligan. làm việc với nhà sản xuất âm nhạc Thành Chu và nhóm sản xuất Sync Project từng hợp tác với những nghệ sĩ K-Pop hàng đầu.

Trong đó, bass Kim Ki Wook từng tham gia sản xuất nhạc cho BTS, Apink, Kyuhyun (Super Junior), GFriend, Chen (EXO); hiện là trưởng nhóm nhạc chơi cho hầu hết buổi diễn của BTS.

Hit 'To the moon' phiên bản mới

Guitarist Noh EunJong từng biểu diễn và thu âm cho BTS, Twice, Jung Eun-ji (Apink); còn tay trống Choi Kiwoong từng chơi và thu âm cho Super Junior, AKMU, 2NE1.

hooligan. làm việc với ê-kíp Hàn Quốc bằng tiếng Anh, thậm chí là ngôn ngữ hình thể. Anh thu âm ở Việt Nam, sau đó gửi sang Hàn sản xuất âm nhạc.

Làm album rock thể hiện đậm cá tính dễ bị cho là khó nghe, hooligan. nói: "Âm nhạc giống tình yêu, bạn phải đối xử chân thật, không toan tính và nồng nhiệt nhất mới nhận lại điều tương tự. Vì vậy, giai đoạn này, tôi sẽ nghiêng về bản thân, tự hoàn thiện để biết mình là ai".

hooligan. tên thật là Lê Công Thành, sinh năm 1994, từng đoạt á quân I can sing (2015), quán quân Sony show (2016) và Music Bus (2017) do Đài HTV tổ chức.

Tên tuổi anh nổi lên từ hit To the moon đạt 31 triệu lượt xem trên YouTube, từ khóa #tothemoon đạt 1,2 tỷ lượt xem trên TikTok. Từng có thời gian, hooligan. 'không hiểu vì sao hot và không yêu nổi' bài hát này.

Sau EPIC, hooligan. và ê-kíp đang bắt tay sản xuất song song 2 album mới.