{"article":{"id":"2225128","title":"Ca sĩ Lâm Bảo Nam thời trẻ xinh đẹp, tuổi 46 sống trong trại tâm thần","description":"Ca sĩ Lâm Bảo Nam - chị ruột ca sĩ Vĩnh Thuyên Kim - thời trẻ xinh đẹp, nổi tiếng, tuổi xế chiều sống an phận trong trung tâm nuôi dưỡng.","contentObject":"<p>Ca sĩ Lâm Bảo Nam tên thật là Lâm Tuyền, sinh năm 1977. Nghệ danh Lâm Bảo Nam do Quách Tuấn Du và 1 người anh thân thiết chọn đặt khi chị theo đuổi sự nghiệp ca hát.</p>

<p>Chị nhanh chóng nổi tiếng bởi ngoại hình xinh đẹp, gợi cảm. Dù giọng hát khỏe có chất trầm lạnh đặc trưng, Lâm Bảo Nam chỉ hát những bài pop tình cảm mùi mẫn \"mì ăn liền\".</p>

<p>Thời đỉnh cao nổi tiếng, ca sĩ từng phát hành loạt MV như <em>Trái đắng cuộc tình, Biết yêu anh muộn màng, Em vẫn luôn tin, Về với em, Kiếp này không thành đừng hẹn kiếp sau, Anh hứa rồi lại quên</em>... Lúc này, em gái - Vĩnh Thuyên Kim chỉ đi theo chị bấm đĩa, đến năm 2007 mới dấn thân vào showbiz. </p>

<table class=\"ck-photo-collage vnn-template-noneditable\">

<tbody>

<tr>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/img-1702135761944-1702135863711-image-repair-1702135930154-124.jpg?width=300&s=4f1WtzJbLgq_6oLuTnyiqw\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/img-1702135761944-1702135863711-image-repair-1702135930154-124.jpg?width=0&s=pDFYWszy-ZzteGcS6jwlzA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/img-1702135761944-1702135863711-image-repair-1702135930154-124.jpg?width=500&s=YLNLz0uS6P_fl0s707JswQ\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/img-1702135761944-1702135863711-image-repair-1702135930154-124.jpg?width=260&s=a3Ky66uHVbnrz7MfrsEdTQ\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/img-1702135774299-1702135866028-image-repair-1702135940230-125.jpg?width=300&s=2iqmDsfGBzJmGDLzg3VJfA\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/img-1702135774299-1702135866028-image-repair-1702135940230-125.jpg?width=0&s=QFaftsFhKaoQ1Mw6yBG5Rw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/img-1702135774299-1702135866028-image-repair-1702135940230-125.jpg?width=500&s=cAeOGBmle-jAVwHcQqrkYg\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/img-1702135774299-1702135866028-image-repair-1702135940230-125.jpg?width=260&s=gdIXdQBBmrGgcj2SmuAerg\"></picture></td>

</tr>

</tbody>

</table>

<p style=\"text-align: center;\"><em>Lâm Bảo Nam thời trẻ.</em></p>

<p>Lâm Bảo Nam và <a href=\"https://vietnamnet.vn/quach-tuan-du-tag16384289316666469668.html\">Quách Tuấn Du</a> có sản phẩm kết hợp là <em>Giấc mộng trăm năm</em>. Họ từng trình diễn bài này trong liveshow đầu tiên<em> Siêu nhân hát</em> của nam ca sĩ hồi 2009.</p>

<p>Thời đó, Lâm Bảo Nam được nhiều người đàn ông thành đạt theo đuổi. Quách Tuấn Du kể bạn trai chị rất giàu, chiều chuộng hết mực, chị đi hát không màng tiền bạc.</p>

<p>Mỗi lần bạn trai đi nước ngoài về, Lâm Bảo Nam đều được tặng một chiếc micro tân tiến nhất, được đưa đón đi diễn bằng xe sang, người dát đầy hàng hiệu. Có lần, chị dự sự kiện lỡ làm mất 1 viên kim cương cỡ lớn khiến dư luận xôn xao nhiều ngày liền. </p>

<figure class=\"vnn-resposive-video-embed-169\"><iframe width=\"560\" height=\"315\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/v/00UBVJ.html\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"></iframe></figure>

<p style=\"text-align: center;\"><strong>'Giấc mộng trăm năm' - Quách Tuấn Du ft. Lâm Bảo Nam</strong></p>

<p>Dù vậy, gia đình Lâm Bảo Nam không hạnh phúc. Bố mẹ ly hôn, chị sống mẹ, Vĩnh Thuyên Kim và 2 em sinh đôi. Sau này, cuộc sống của chị liên tục biến động như tên tuổi đi xuống do thị trường thay đổi, trục trặc tình cảm tình cảm cá nhân... </p>

<p>Đỉnh điểm, Lâm Bảo Nam cãi nhau với gia đình rồi bỏ nhà đi. Chị có liên hệ Quách Tuấn Du vay tiền rồi cứ thế biến mất.</p>

<p>Năm 2015, cái tên Lâm Bảo Nam lần đầu xuất hiện trở lại qua chia sẻ của một nhà hảo tâm. Người này đi làm từ thiện ở Trung tâm Nuôi dưỡng Người tâm thần Cà Mau, bất ngờ gặp chị nên chia sẻ câu chuyện trên tài khoản Facebook.</p>

<table class=\"ck-photo-collage vnn-template-noneditable\">

<tbody>

<tr>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/z4959129862855-d936ff5ad180c5dc0bd7a01c4cd72d8e-126.jpg?width=300&s=XFs22V2sxEjvfkhTJha6dw\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/z4959129862855-d936ff5ad180c5dc0bd7a01c4cd72d8e-126.jpg?width=0&s=qNghAA7vItHgGcbgAlueeg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/z4959129862855-d936ff5ad180c5dc0bd7a01c4cd72d8e-126.jpg?width=500&s=U_przq-SRAB_DtOhFGNBFw\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/z4959129862855-d936ff5ad180c5dc0bd7a01c4cd72d8e-126.jpg?width=260&s=VTdiTLhhPR99wA1h1fXplw\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/untitleda-127.jpg?width=300&s=NEJuEHpK7jQc-aAIk5RIDA\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/untitleda-127.jpg?width=0&s=IbHQQ5SPLn_nhouvbZ-p_g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/untitleda-127.jpg?width=500&s=uSWn-xG8QW0F3sUHvptwrg\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/untitleda-127.jpg?width=260&s=BY2Q3SmlFv6PS2_ZtI7t6w\"></picture></td>

</tr>

</tbody>

</table>

<p style=\"text-align: center;\"><em>Lâm Bảo Nam khi Lê Giang đến thăm.</em></p>

<p>Lâm Bảo Nam sống yên phận tại trung tâm này từ đó đến nay. Kể từ khi thông tin xuất hiện, nhiều đồng nghiệp như Thúy Nga, Quách Tuấn Du, Lê Giang, Minh Dũng... có dịp ghé Cà Mau đều tranh thủ đến thăm.</p>

<p>Tuổi xế chiều, nữ ca sĩ gợi cảm ngày nào thay đổi nhiều về ngoại hình, chỉ giữ lại đôi mắt có hồn và yêu ca hát. Khi Lê Giang đề cập, chị phân trần: \"Cái cây ngày nào cũng tắm tưới còn bự ra, huống chi con người\".</p>

<figure class=\"vnn-resposive-video-embed-169\"><iframe width=\"560\" height=\"315\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/v/00UBVL.html\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"></iframe></figure>

<p style=\"text-align: center;\"><strong>Lâm Bảo Nam hát 'Đâu phải bởi mùa thu'</strong></p>

<p>Một nhân viên làm việc ở trung tâm kể, phần lớn thời gian Lâm Bảo Nam khá tỉnh táo, chỉ thỉnh thoảng hành xử không bình thường. Chị ăn chay trường nhiều năm, thích uống cà phê sữa đá 2 cữ/ngày. </p>

<p>Từ lâu, Lâm Bảo Nam sống an phận, thời gian đầu rất mặc cảm khi thấy đồng nghiệp đến thăm nên tỏ ra không quen biết. Sau này chị mở lòng, gặp ai cũng niềm nở, vui vẻ.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/z4959193503906-aa190585e4c8b78e90d493e914a4f413-128.jpg?width=768&s=yOQ10DW1cOsu284LyV1bjA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/z4959193503906-aa190585e4c8b78e90d493e914a4f413-128.jpg?width=1024&s=I_IzdZPHyth7p3pmIkB_8g\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/z4959193503906-aa190585e4c8b78e90d493e914a4f413-128.jpg?width=0&s=hIjnCtzNCG_BHL8pZCFJOw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/z4959193503906-aa190585e4c8b78e90d493e914a4f413-128.jpg?width=768&s=yOQ10DW1cOsu284LyV1bjA\" alt=\"z4959193503906 aa190585e4c8b78e90d493e914a4f413.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/z4959193503906-aa190585e4c8b78e90d493e914a4f413-128.jpg?width=260&s=ofxSRAmeRlX4uquuPbD3mA\"></picture>

<figcaption>Không gian ở của nữ ca sĩ trong Trung tâm Nuôi dưỡng Người tâm thần Cà Mau.</figcaption>

</figure>

<p>Lạ là, ca sĩ sống trong trung tâm vẫn biết tường tận cuộc sống của đồng nghiệp. Chị kể vanh vách chuyện cũ lẫn chuyện sau này như Quách Tuấn Du cạo đầu đi tu; Lê Giang làm móng, bán quần áo...</p>

<p>Nhờ việc liên tục được nghệ sĩ đến thăm, Lâm Bảo Nam ngày càng nổi tiếng, được người dân địa phương quan tâm. Trong trung tâm, chị luôn được ưu ái cho biểu diễn tại đây. </p>

<p>Khi diễn viên Minh Dũng nhắc chuyện quá khứ, ca sĩ nói nhẹ nhàng: \"Nổi tiếng thì cũng đã nổi tiếng rồi. Bây giờ cứ sống vậy, chừng nào khỏe, gia đình rước về thì về\".</p>

<article class=\"ck-cms-color-background-full type-5 vnn-template-noneditable\">

<div class=\"color-wiki__description vnn-template-editable\">

<p>Ca sĩ <a href=\"https://vietnamnet.vn/vinh-thuyen-kim-tag6588841863805669660.html\">Vĩnh Thuyên Kim</a> - em ruột Lâm Bảo Nam hiếm khi nhắc đến tên chị gái. Trong một bài phỏng vấn hồi 2018, cô từng chia sẻ việc phải làm trụ cột kinh tế, nuôi mẹ già, 2 em nhỏ và \"1 người chị bị tâm thần\".</p>

<p>Sau 10 năm đi hát, Vĩnh Thuyên Kim vẫn ám ảnh nỗi lo cơm áo gạo tiền, lúc nào cũng sợ ít show, không có tiền gửi cho gia đình. Nhiều lần, cô phải vay mượn người thân quen xung quanh đến nỗi thành thói quen không dám nghe điện thoại vì sợ bị đòi tiền.</p>

<p>Hiện tại, dù cuộc sống tốt hơn xưa, Vĩnh Thuyên Kim vẫn hiếm khi nhắc đến chuyện tài sản, gia đình.</p>

</div>

</article>

<p><strong>Mi Lê</strong></p>

