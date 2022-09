Ca sĩ Yangpa bị lật xe ô tô trong tai nạn liên hoàn

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, ca sĩ Yangpa (tên thật là Lee Eun-jin) bị tai nạn khi đang lái xe đi du lịch một mình. Cô gặp va chạm giao thông trên cầu Hannam khiến xe bị lật, cửa kính bị vỡ.

Trong bức ảnh được E-Daily đăng tải, có thể thấy chiếc xe của nữ ca sĩ bị lật sang một bên. Yangpa sau đó đã được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện gần đó để kiểm tra. Tuy nhiên may mắn cô không gặp chấn thương nghiêm trọng, chỉ bị xây xước và không phải nằm lại viện theo dõi. Yangpa được điều trị ngoại trú do chỉ bị chấn thương nhẹ ở phần mềm.

Vụ việc đã diễn ra từ 9/9, 1 ngày trước Trung Thu. Tuy nhiên gần đây báo chí mới đưa tin về vụ việc. Đại diện của IHQ, công ty quản lý Yangpa xác nhận Yangpa bị tai nạn và gặp một số vấn đề sức khỏe, đang điều trị tại nhà.

Yangpa sinh năm 1979, nổi lên với ca khúc Puppy’s Love năm 1997. Nữ ca sĩ đã có khá nhiều bản hit sau đó như A’D DIO, Love…what is that.... Gần đây nữ ca sĩ rất được yêu thích khi hát ca khúc nhạc nền Happy End cho bộ phim Only One Person với chất giọng buồn đặc biệt.

An Na