Tại buổi họp báo trao sash và công bố thí sinh Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024, bà Vũ Thị Thu Hạnh - Đại diện thương hiệu Naris Cosmetics và ông Dương Đình Phan - Phó Tổng Giám đốc công ty Sen Vàng đã ký hợp đồng và đánh dấu sự hợp tác giữa thương hiệu Naris và Sen Vàng Entertainment.

Bà Vũ Thị Thu Hạnh - CMO Naris Cosmetics và ông Dương Đình Phan - Phó Tổng Giám đốc công ty Sen Vàng tại buổi họp báo. Ảnh: Sen Vàng

Trở lại sau thành công với Miss Grand Vietnam 2024 cùng sản phẩm chống nắng Parasola by Naris, lần này thương hiệu Naris Cosmetics mang tới dòng sản phẩm trang điểm Ailus Stress Free - được Naris nghiên cứu dành riêng cho làn da người Việt.

Hơn cả một sản phẩm trang điểm, Ailus Stress Free dẫn đầu với công nghệ Stress Barrier cùng thành phần nguồn gốc từ tự nhiên, cung cấp ẩm, kiểm soát dầu và giữ lớp nền bền màu.

Ailus Stress Free là người bạn đồng hành đáng tin cậy, hỗ trợ các cô gái của Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 trong hành trình tỏa sáng, tự tin vượt qua mọi thử thách, khẳng định tài năng và bản lĩnh của mình.

Bà Phạm Kim Dung và CMO Naris Cosmetics. Ảnh: Sen Vàng

Hoa hậu Ý Nhi cùng CMO Vũ Thị Thu Hạnh. Ảnh: Sen Vàng

Trở thành nhà tài trợ độc quyền mỹ phẩm cao cấp, Naris Cosmetics không chỉ dừng lại ở việc cung cấp sản phẩm mà còn mang ý nghĩa sâu xa hơn về tầm nhìn nâng niu và lan tỏa nhan sắc Việt.

“Đến với Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024, Naris quyết định trở thành nhà tài trợ độc quyền mỹ phẩm cao cấp với mong muốn giúp các thí sinh che phủ đi những khuyết điểm không đáng có nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên của chính mình. Một điều đặc biệt nữa Naris Cosmetics mong muốn mang đến cho cuộc lần này là thử thách tìm kiếm “The Best Face Of Naris” thông qua một minigame thú vị sẽ được công bố trên trang chủ chính thức của Hoa hậu Quốc gia Việt Nam”, bà Vũ Thị Thu Hạnh đại diện Naris Cosmetics chia sẻ.

Các thí sinh rạng rỡ khi sử dụng Ailus Stress Free. Ảnh: Sen Vàng

Trải qua gần 2 tháng với 2 vòng thi, cùng với lượng bình chọn “khủng” đến từ cộng đồng fan sắc đẹp, chủ nhân của danh hiệu Minigame “The Best Face of Naris” đã xuất sắc gọi tên cặp thí sinh Nguyễn Thị Thảo Trang - SBD: 27 và Hồ Thị Yến Nhi - SBD: 75. Hai người đẹp sẽ có cơ hội đồng hành cùng Naris Cosmetics trong các chiến dịch truyền thông lớn năm 2025 và giải thưởng 10 triệu đồng tiền mặt cùng 1 năm sử dụng sản phẩm trang điểm Ailus Stress Free cho mỗi thí sinh. Bên cạnh đó, cặp đôi còn vinh dự nhận cúp từ Naris, nhận cơ hội đặc quyền trải nghiệm Naris tại Nhật Bản.

Minigame “The Best Face of Naris” cũng tìm kiếm ra thêm một cặp thí sinh cho vị trí 1st Runner Up thuộc về Vũ Mỹ Ngân - SBD: 14 và Đặng Lê Minh Hòa - SBD: 36. Cặp đôi cũng sẽ có cơ hội đồng hành cùng Naris Cosmetics trong các chiến dịch truyền thông lớn năm 2024 và 2025. Đồng thời nhận giải thưởng 5 triệu đồng tiền mặt cùng 6 tháng sử dụng sản phẩm trang điểm Ailus Stress Free cho mỗi thí sinh.

Cặp đôi The Best Face of Naris (bên trái) và 1st Runner Up của giải thưởng (bên phải). Ảnh: Naris Vietnam

Naris Cosmetics đã không chỉ mang đến những sản phẩm chất lượng mà còn đồng hành trong hành trình tôn vinh nhan sắc và bản lĩnh của các thí sinh tại Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024. Từ việc hỗ trợ thí sinh tự tin tỏa sáng trên sân khấu đến những hoạt động truyền cảm hứng, Naris khẳng định mong muốn góp phần lan tỏa giá trị vẻ đẹp Việt Nam đến gần hơn với thế giới.

Vĩnh Phú