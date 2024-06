Chiều 24/6, lực lượng Phòng CSGT thuộc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phối hợp với Công an huyện Phong Điền bảo vệ hiện trường, tổ chức cứu hộ và điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 14h30 cùng ngày tại Km807+230 quốc lộ 1A đoạn phía bắc cầu An Lỗ (bắc qua sông Bồ thuộc xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Cabin xe đầu kéo rơi xuống sông Bồ sau khi ủi bay nhiều mét lan can cầu. Ảnh: CTV

Thông tin ban đầu, thời điểm trên, ô tô đầu kéo BKS: 73C- 079.86 mang theo sơ-mi rơ-moóc BKS 73R- 009.21, do tài xế Lê Thế A. (SN 1988, trú tại xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) điều khiển. Xe này chở 2 ô tô tải loại 15 tấn lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Nam - Bắc.

Rơ-moóc cùng xe tải nằm vắt vẻo trên cầu khiến nhiều người đi đường lo sợ. Ảnh: CTV

Khi đến phía Bắc cầu An Lỗ, xe đầu kéo tự đâm vào lề cầu và lan can bảo vệ thành cầu. Cabin ô tô đầu kéo BKS 73C- 079.86 rời ra khỏi rơ-moóc, rơi xuống sông Bồ. Trong khi đó, phần rơ-moóc cùng 2 xe tải nằm vắt vẻo trên thành cầu. Tài xế may mắn thoát nạn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.