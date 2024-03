Clip cứu hộ cứu nạn tại hiện trường vụ việc:

Thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, khoảng 1h36 ngày 5/3, ô tô khách mang BKS 23F-000.XX do tài xế P.V.Q. (SN 1983, trú tại Bắc Quang, Hà Giang) điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 2 (hướng Hà Giang - Tuyên Quang). Đến Km151 thì xảy ra va chạm với xe container mang biển số 15C- 075.XX do tài xế L.V.T. (SN 1985, trú tại Kinh Môn, Hải Dương) kéo theo rơ mooc 15R- 008.XX, đi hướng ngược lại.

Xe khách chạy tuyến cố định từ bến xe Mỹ Đình - Hà Giang (Ảnh: CACC)

Ô tô khách biến dạng sau vụ tai nạn trên quốc lộ 2 (Ảnh: Trần Tuấn)

Vụ tai nạn khiến ô tô khách biến dạng, phần giường nằm bị bẹp. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Tuyên Quang phải cắt dỡ xe, cứu những người bị nạn. Còn xe container bị lật đổ ra đường.

Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Tuyên Quang và lực lượng y tế cứu nạn

Ô tô đầu kéo bị lật ngang. (Ảnh: CACC)

Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang cũng cho biết, vụ tai nạn khiến 5 người chết tại chỗ, 5 người khác được đưa đi cấp cứu. Hiện các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch và tiếp tục điều trị tại bệnh viện Phương Bắc.

Phó giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang và trưởng các phòng nghiệp vụ thăm hỏi nạn nhân

Đến 7h30 cùng ngày, lực lượng chức năng hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, đảm bảo cho giao thông thông suốt trên tuyến quốc lộ 2.

Ô tô container được cẩu kéo khỏi hiện trường (Ảnh: CACC)

"Nguyên nhân sơ bộ do xe container kéo theo rơ mooc đi đến đoạn đường cong, không làm chủ tốc độ đánh lái sang trái, dẫn đến va chạm với xe khách đi chiều ngược lại", Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin.

Lực lượng CSGT cũng đã kiểm tra nhanh nồng độ cồn, chất ma túy với 2 tài xế nhưng không phát hiện vi phạm.