Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, trong quý I/2023, tổng lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt 1.424,3 nghìn lượt, tăng hơn gấp 4,6 lần so với với cùng kỳ năm 2022; trong đó khách quốc tế ước đạt 391,6 nghìn lượt, tăng gấp 62 lần so với cùng kỳ năm 2022; khách nội địa ước đạt 1.032,7 nghìn lượt, tăng gấp 3,4 lần so với cùng kỳ năm 2022. Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho hay, dự kiến số chuyến bay quốc nội và quốc tế cất, hạ cánh tại sân bay Đà Nẵng dịp lễ 30/4 – 1/5 (tính từ ngày 28/4 đến 4/5) đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2022. Cụ thể, dự kiến từ ngày 28/4 – 4/5 sẽ có 1.573 chuyến bay cất hạ cánh tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, gồm 786 chuyến hạ cánh (309 chuyến quốc tế và 477 chuyến quốc nội); 787 chuyến cất cánh (310 chuyến quốc tế và 477 chuyến quốc nội).