Cách các chức vụ trong Đảng đối với Phó Giám đốc Sở Y tế Yên Bái

Phó Giám đốc Sở Y tế Yên Bái Nguyễn Văn Hà (giữa) khi còn phụ trách CDC Yên Bái. Ảnh: BYB.

Ông Nguyễn Văn Hà chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu đối với khuyết điểm, vi phạm của Chi bộ và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái (giai đoạn từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/7/2021) và chịu trách nhiệm trực tiếp với khuyết điểm, vi phạm đã được Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Yên Bái chỉ ra tại Thông báo Kết luận số 83-TB/UBKTTU ngày 28/6/2022.

Ông Nguyễn Văn Hà là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025, Phó Giám đốc Sở Y tế; nguyên Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017, 2017-2020, 2020-2022 (từ tháng 1/2020 đến ngày 6/9/2021), nguyên Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tỉnh Yên Bái (từ tháng 8/2016-30/4/2021); Phó Giám đốc Sở Y tế trực tiếp phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tỉnh Yên Bái (từ 1/5/2021 - 31/7/2021).

Trước đó, liên quan đến việc mua sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, ngày 17/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Yên Bái đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Thị Hồng Hạnh (sinh năm 1975), Trưởng khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tỉnh Yên Bái về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ,” quy định tại khoản 2, Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Tiếp đó, UBKT Tỉnh ủy Yên Bái đã kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với Chi bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020 – 2022 và kỷ luật nhiều cán bộ liên quan; đồng thời đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Yên Bái xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Hà.

(Theo VOV)