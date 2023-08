Em dự định tiêm filler nâng ngực vì trông tự nhiên, giá chỉ bằng 1/2 so với đặt túi ngực. Bác sĩ có thể tư vấn thêm về phương pháp này được không ạ? (Thu An, 25 tuổi, Bình Dương).

Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thảo Hiền, Khoa Thẩm mỹ da, Bệnh viện Da liễu TP.HCM, tư vấn:

Filler là một chất làm đầy được sử dụng trong ngành thẩm mỹ, có tác dụng làm đầy các vùng trên cơ thể, giảm nhăn, trẻ hoá da.

Hiện nay, Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) chỉ chấp thuận cho tiêm filler ở vùng mặt, cổ và tay. Các trường hợp tiêm filler khác (còn gọi là filler body) đều không được FDA chấp thuận, trong đó có vùng ngực. Do đó, tuyệt đối không nghe những lời quảng cáo có cánh để tránh tai biến.

FDA chỉ chấp thuận tiêm filler ở vùng mặt, cổ và tay. Ảnh minh hoạ: Pexels.

Tiêm chất làm đầy để tăng kích thước vùng ngực tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Khách hàng có thể bị tắc mạch do chèn ép mạch máu vì tiêm lượng quá nhiều, hậu quả gây thiếu máu cấp dẫn đến hoại tử vùng ngực; tắc mạch do tiêm chất làm đầy vào trong mạch máu, hậu quả gây hoại tử vùng ngực. Nguy hiểm nhất là chất làm đầy theo mạch máu chạy đến cơ quan lân cận như phổi, tim gây thuyên tắc mạch dẫn đến tử vong.

Người bệnh cũng có thể bị áp xe ngực do tiêm nhiều vị trí và quy trình tiêm không vô khuẩn, chăm sóc sau điều trị không đúng cách; u hạt viêm do phản ứng dị ứng của cơ thể với vật lạ; sẹo xơ hóa do chất làm đầy không đúng chuẩn tồn tại lâu trong ngực; rối loạn sắc tố da, u cục dưới da do tiêm quá nông.

Ngoài ra, một nguy cơ khá hiếm gặp là sốc phản vệ, do cơ thể nhạy cảm với thành phần có trong chất làm đầy. Ở mức độ nhẹ, người bệnh có thể nổi mày đay, hoặc khó thở, đau ngực, đau bụng ở mức độ nặng. Ở mức độ nguy kịch, bệnh nhân bị khàn tiếng, thở nhanh, tím tái, da lạnh, huyết áp tụt, rối loạn ý thức, hôn mê.

Thực tế, tiêm chất làm đầy là kỹ thuật khó, bắt buộc người thực hiện phải là bác sĩ da liễu, thẩm mỹ, được đào tạo bài bản về kỹ thuật tiêm chất làm đầy. Khi có nhu cầu tiêm filler làm đẹp, bạn nên đến các bệnh viện da liễu, thẩm mỹ; các cơ sở thẩm mỹ được cấp phép kỹ thuật này, tuyệt đối không tiêm filler để tránh tai biến.

Nếu có mong muốn muốn tăng kích thước ngực, chị em phụ nữ nên lựa chọn các phương pháp như đặt túi ngực, cấy mỡ để đảm bảo an toàn.