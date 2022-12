Cách phân biệt thiết bị điện CHINT chính hãng

Nhu cầu tiêu thụ thiết bị điện cao, tình trạng làm hàng giả, nhái xuất hiện ngày càng nhiều trên thị trường. Các thiết bị điện giả, nhái, kém chất lượng này thường không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, dễ gây ra các sự số và dẫn đến nguy hiểm trong quá trình sử dụng.

Trước tình trạng này, để giúp người tiêu dùng Việt nhận biết thiết bị điện CHINT chính hãng, CHINT Global Việt Nam gợi ý 4 cách phân biệt bằng mắt thường đơn giản khi mua hàng.

Kiểm tra ký hiệu chứng nhận CE trên thiết bị

Toàn bộ sản phẩm của CHINT đều có chất lượng thành phẩm đồng đều, tỉ mỉ, chuẩn xác trên vỏ và bao bì thiết bị. Đây là đặc điểm giúp người tiêu dùng có thể nhận diện được sản phẩm chính hãng dễ dàng.

Thiết bị điện được sản xuất và phân phối trực tiếp bởi CHINT Global Việt Nam đạt chứng nhận CE Marking (Conformity European - chứng nhận an toàn được công nhận trên toàn cầu), được in trực tiếp trên sản phẩm và bao bì sản phẩm với hình ảnh logo “CE” sắc nét in trên mặt chính sản phẩm.

Ký hiệu chứng nhận CE được in cùng bề mặt với barcode sản phẩm

Kiểm tra bằng ngôn ngữ trên tem sản phẩm

Tất cả các thiết bị, sản phẩm của CHINT lưu hành tại Việt Nam có bao bì, nhãn mác được chú thích đầy đủ các thông tin kỹ thuật, sản xuất, nguồn gốc... bằng tiếng Anh. Đây là quy cách thông tin chung của CHINT cho các sản phẩm chính hãng tại thị trường Việt Nam.

Mọi thông tin được in ấn trên sản phẩm đều phải trùng khớp với thông tin trên vỏ bao bì, bao gồm: các ký hiệu chứng nhận, mã sản phẩm và mã vạch.

Thông tin, ký hiệu sản phẩm được viết đầy đủ bằng tiếng Anh

Kiểm tra mã vạch trên sản phẩm và bao bì

Trên tất cả sản phẩm thiết bị điện hạ thế của CHINT - dù là thiết bị điện dân dụng hay công nghiệp - đều được in ấn mã vạch trên sản phẩm và bao bì sản phẩm. Mã vạch được in ngay ngắn, thẳng hàng và sắc nét, không có tình trạng bị trầy xước, mất nét hoặc lem nét trên các phần của mã vạch này.

Mã vạch được in lên sản phẩm và tem trên bao bì đóng gói

Ngay tại vị trí in của mã vạch trên thân sản phẩm, người tiêu dùng chú ý và kiểm tra đường nét logo của thương hiệu được dập nổi, rõ nét, góc cạnh cũng là cách để nhận diện sản phẩm chính hãng CHINT.

Kiểm tra QR code sản phẩm

Mã QR code là đoạn mã có dạng hình vuông, có thể đọc được bằng nhiều thiết bị điện tử có kết nối mạng. Tương tự với mã vạch, QR code cũng được in ấn sắc nét, chi tiết. QR code này sẽ cung cấp đường dẫn đến đúng trang thông tin của sản phẩm trên website chính thức của CHINT.

Tổng thể khu vực logo chìm, QR code, chứng nhận CE được in ấn cẩn thận, rõ ràng

Với 4 phương pháp đơn giản trên, người tiêu dùng có thể nhận diện các sản phẩm chính hãng của CHINT. Lựa chọn sản phẩm chính hãng, người tiêu dùng không chỉ sử dụng thiết bị điện đảm bảo chất lượng, mà còn nhận được các chính sách bảo hành, hậu mãi và nhiều quyền lợi khác của CHINT.

CHINT có hơn 40 năm kinh nghiệm trên thị trường toàn cầu, là nhà cung cấp giải pháp năng lượng cho 140 quốc gia trên thế giới và là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực điện hạ thế tại Trung Quốc.

Tìm hiểu thông tin chi tiết và nhận tư vấn về giải pháp năng lượng, liên hệ: Hotline: 033.258.7777 Website: chintglobal.vn Email: service.vn@chintglobal.com Địa chỉ: Tòa nhà Sonatus - số 15 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM

(Nguồn: CHINT Global Việt Nam)