Mister Vietnam mùa 2 vừa tổ chức buổi casting call khu vực miền Nam tại cụm trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM.

Ban giám khảo trong buổi casting.

Theo BTC, đến thời điểm này cuộc thi đã tuyển chọn gần đủ số lượng thí sinh tham dự. Vòng sơ khảo toàn quốc dự kiến diễn ra vào ngày 22/3 tới đây. Trong khoảng thời gian đến trước sơ khảo, cuộc thi vẫn tiếp tục đi tìm những ứng viên có tiềm năng, không để lỡ bất kỳ một nhân tố nào.

Đây được xem là cách làm "ngược dòng" của BTC đối với một cuộc thi sắc đẹp. Nếu như ở đa số các cuộc thi nhan sắc khác, vòng sơ tuyển thực hiện qua xem xét hồ sơ online, thì chương trình đã nỗ lực nhiều tháng đi khắp mọi miền, trực tiếp tìm kiếm, chiêu mộ thí sinh, thậm chí nhận lời tiếp xúc riêng theo lịch cá nhân của thí sinh.

"Với tầm vóc một cuộc thi cấp quốc gia, Mister Vietnam không phải một show giải trí. Chúng tôi muốn tìm kiếm ứng viên có thực lực để trở thành một hình mẫu tiêu biểu, năng động, truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ, sẵn sàng bước ra đấu trường quốc tế để chinh phục chiến thắng, giữ vững vị thế hàng đầu của Việt Nam ở các cuộc thi dành cho nam lớn nhất thế giới, sẵn sàng tham gia vào các sàn diễn thời trang quốc tế...", ông Phúc Nguyễn cho biết.

Theo tiết lộ từ BTC, vòng sơ khảo toàn quốc tới đây mang chủ đề one on one - hình thức “đối đầu” trực tiếp để chọn một và chỉ chọn ra 30 thí sinh bước vào chung khảo.

Với nhiệm kỳ 3 năm, Mister Vietnam mang tới cho các thí sinh tới 9 cơ hội trở thành đại diện Việt Nam tham gia những cuộc thi dành cho nam lớn nhất thế giới mà đơn vị tổ chức cuộc thi nắm giữ bản quyền, gồm: Mister Supranational, Mister International, Mister Global. Đây là 3 trong số 5 cuộc thi dành cho nam hàng đầu thế giới.

Mister Vietnam chính thức được chấp thuận tổ chức từ tháng 10/2023, nhưng chung kết sẽ diễn ra vào năm 2024. Giai đoạn khởi động cuộc thi, BTC Mister Vietnam mùa 2 đã mời đương kim Miss Supranational 2023 Andrea Aguilera, đương kim Mister International 2023 Kim Goodburn về Việt Nam tham gia chiến dịch quảng bá.

Chiến dịch cũng quy tụ các gương mặt của các cuộc thi hàng đầu thế giới như Á hậu 4 Miss Supranational Đặng Thanh Ngân, Manhunt Interational 2017 Trương Ngọc Tình, Mister International 2018 Trịnh Bảo, Mister Global 2021 Danh Chiếu Linh… cùng các tên tuổi người mẫu nam trưởng thành từ cuộc thi Mister Vietnam 2019 tham gia. Đặc biệt, sự xuất hiện của siêu mẫu Vũ Hà Anh được kỳ vọng sẽ là một nhân tố gây bùng nổ ở Mister Vietnam mùa 2.

Khôi Nguyên