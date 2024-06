Lãnh đạo Công an huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) cho biết: “Công an huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ và công an xã, thị trấn tập trung giải quyết tình hình trộm chó. Kết quả bắt 2 vụ, khởi tố 8 đối tượng các hành vi trộm cắp tài sản liên quan đến trộm chó.

Ngoài ra, cơ quan công an phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra các hộ kinh doanh mua bán thịt chó và phát hiện, thu giữ, tiêu hủy hơn 200kg thịt chó không gõ nguồn gốc.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Tháp, lực lượng hình sự toàn tỉnh ra quân đồng loạt để tấn công mạnh các đối tượng trộm chó; lên danh sách các điểm tiêu thụ, các điểm giết mổ, kinh doanh thịt chó và các đối tượng có biểu hiện nghi vấn về hoạt động trộm chó.

Các đối tượng thực hiện hành vi trộm chó, nếu đủ các yếu tố cấu thành tội phạm thì sẽ xử lý theo điều 173 Bộ luật Hình sự.

Riêng đối với các đối tượng có liên quan như tiêu thụ, chứa chấp do các đối tượng trộm mang về thì xử lý theo điều 323 Bộ luật Hình sự. Đối với hành vi chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì xử lý vi phạm hành chính.